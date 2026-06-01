Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: 3 जून को सिर्फ 5 मिनट की ये पूजा दिला सकती है गणेश जी की विशेष कृपा! जानिए विभुवन संकष्टी की पूरी विधि व महत्व

Vibhuwan Sankashti Chaturthi 2026: सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना गया है. उनकी आराधना के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार आने वाली ‘विभुवन संकष्टी चतुर्थी’ का महत्व कई गुना बढ़ गया है. वजह यह है कि यह विशेष चतुर्थी केवल अधिकमास में आती है और लगभग तीन साल में एक बार ही इसका संयोग बनता है.

इस वर्ष विभुवन संकष्टी चतुर्थी ‘3 जून 2026’ को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना और विशेष रूप से दूर्वा अर्पित करने से साधक को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना जीवन की बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है.

क्यों खास है विभुवन संकष्टी चतुर्थी?

विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महत्व इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यह केवल पुरुषोत्तम मास यानी अधिकमास में आती है. अधिकमास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और इस दौरान किए गए जप, तप, व्रत और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिकमास में भगवान गणेश की पूजा करने से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

गणेश पूजा में दूर्वा का क्या है महत्व?

भगवान गणेश की पूजा दूर्वा के बिना अधूरी मानी जाती है. शास्त्रों में दूर्वा को शीतलता, पवित्रता और दीर्घायु का प्रतीक बताया गया है. मान्यता है कि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं.इतना ही नहीं, दूर्वा का उपयोग भगवान शिव, माता दुर्गा, मां लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा में भी शुभ माना गया है. धार्मिक विश्वास है कि दूर्वा अर्पित करने से भक्त के जीवन से विघ्न, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है.

दूर्वा चढ़ाने की सही विधि

विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और 21 दूर्वा या 21 जोड़े दूर्वा तैयार करें.दूर्वा अर्पित करते समय मन को शांत रखें और इस मंत्र का जाप करें.

‘श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि’

मंत्र का उच्चारण करते हुए दूर्वा भगवान गणेश के चरणों या मस्तक पर श्रद्धापूर्वक अर्पित करें और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें.