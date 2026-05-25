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Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरा रह जाएगा व्रत,जानें विभुवन संकष्टी व्रत का सही मुहूर्त व नियम

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026:  भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन के संकटों को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद खास माना जाता है. इस साल यह त्योहार 3 जून 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से जीवन के विघ्न दूर होने की मान्यता है. चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूरा माना जाता है. पूजा में मोदक और तिल के लड्डू का भोग लगाना शुभ माना गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 25, 2026 3:55:46 PM IST

जानें विभुवन संकष्टी व्रत का सही मुहूर्त व नियम
जानें विभुवन संकष्टी व्रत का सही मुहूर्त व नियम


Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन के संकटों को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद खास माना जाता है. हर महीने आने वाली इस चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है. जून 2026 में पड़ने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी को लेकर श्रद्धालुओं के बीच काफी उत्साह है.
 
धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन के विघ्न दूर होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. अगर आप भी यह व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो पहले इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा नियम जान लेना जरूरी है.
 

 कब है विभुवन संकष्टी चतुर्थी 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 3 जून 2026 को रात 9 बजकर 21 मिनट पर होगी. वहीं इसका समापन 4 जून 2026 को रात 11 बजकर 30 मिनट पर होगा.उदयातिथि के अनुसार, विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 जून 2026, बुधवार को रखा जाएगा.

 चंद्रोदय का समय

संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूरा माना जाता है.
 
 3 जून 2026 को चंद्रोदय का समय:
 
रात 10 बजकर 04 मिनट से 10 बजकर 43 मिनट तक

शुभ मुहूर्त नोट कर लें

  • ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:02 बजे से 4:43 बजे तक
  • अमृत काल- शाम 7:37 बजे से रात 9:24 बजे तक
  • विजय मुहूर्त- दोपहर 2:38 बजे से 3:34 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त- शाम 7:14 बजे से 7:34 बजे तक
  • इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा.

 पूजा में किन चीजों की पड़ेगी जरूरत?

विभुवन संकष्टी चतुर्थी की पूजा में कुछ खास सामग्रियों का उपयोग शुभ माना जाता है.
 पूजा सामग्री लिस्ट:
 
  •  गणेश जी की प्रतिमा
  •  लाल फूल
  •  जनेऊ
  •  दीपक और धूप
  •  रोली और चंदन
  •  गंगाजल
  •  पीला कपड़ा
  •  सुपारी
  •  कलश
  •  दूध और जल
  •  मोदक
  •  11 या 21 तिल के लड्डू
  •  फल और देसी घी

पूजा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

इस दिन भगवान गणेश को लाल फूल, चंदन और रोली अर्पित करें. पूजा के बाद संकष्टी व्रत कथा जरूर पढ़ें और गणेश मंत्रों का जाप करें.मान्यता है कि गणपति बप्पा को मोदक और तिल के लड्डू बेहद प्रिय हैं, इसलिए उनका भोग जरूर लगाना चाहिए.व्रत के दौरान फलाहार करें. दूध, फल, साबूदाना और कुट्टू के आटे से बनी चीजों का सेवन किया जा सकता है.

 क्यों खास माना जाता है यह व्रत?

मान्यता है कि विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है. साथ ही परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और रुके हुए कामों में भी सफलता मिलने लगती है.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ganesh Vrathindu festivalSankashti Chaturthi 2026
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