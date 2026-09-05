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वेंकटेश्वर मंदिर में स्वयं प्रकट हुए ‘जीवंत’ बालाजी? पुजारियों को पोंछना पड़ता पसीना, प्रतिमा के गर्म रहने का रहस्य

Venkateshwar Temple Mystery: दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में शामिल तिरुमला का श्री वेंकटेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के साथ-साथ कई रहस्यमयी मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है. यहां विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को लेकर कहा जाता है कि, प्रतिमा हमेशा जीवंत और गर्म महसूस होती. पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 5, 2026 9:03:30 AM IST

वेंकटेश्वर मंदिर में स्वयं प्रकट हुए ‘जीवंत’ बालाजी? (AI)
वेंकटेश्वर मंदिर में स्वयं प्रकट हुए ‘जीवंत’ बालाजी? (AI)


Venkateshwar Temple Mystery: भारत में तमाम रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं. यहां होने वाली घटनाएं सोच से परे हैं. जब भी इनके बारे में सुनते हैं तो करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. ऐसा ही एक मंदिर आंध्र प्रदेश में मौजूद है. जी हां, दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में शामिल तिरुमला का श्री वेंकटेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के साथ-साथ कई रहस्यमयी मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है. यहां विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को लेकर भक्तों के बीच एक बेहद अनोखी बात कही जाती है. 

कहा जाता है कि, प्रतिमा हमेशा जीवंत और गर्म महसूस होती है! इतना ही नहीं, सुबह पूजा के दौरान भगवान के बालों पर नमी दिखाई देती है और पुजारी उन्हें साफ करते हैं. यही वजह है कि भक्त बालाजी की प्रतिमा को केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं. पढ़िए आखिर क्या है इस ‘जीवंत प्रतिमा’ से जुड़ी पूरी कहानी?

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भगवान की प्रतिमा को लेकर क्या है मान्यता?

आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप को समर्पित है. यहां भगवान की मुख्य प्रतिमा काले रंग के पत्थर से बनी दिखाई देती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए और कलियुग में भक्तों का उद्धार करने के लिए यहां विराजमान हैं. भक्तों के बीच प्रचलित मान्यता है कि भगवान की प्रतिमा को छूने पर वह सामान्य पत्थर की तुलना में गर्म महसूस होती है. इसी कारण इसे ‘जीवंत’ प्रतिमा से जोड़कर देखा जाता है.

पसीना आने की कहानी क्या है?

सबसे ज्यादा चर्चा उस मान्यता की होती है, जिसके अनुसार भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कभी-कभी नमी या पसीने जैसी बूंदें दिखाई देती हैं. कहा जाता है कि, मंदिर के पुजारी भगवान की सेवा के दौरान इन्हें साफ करते हैं. कुछ परंपराओं में यह भी बताया जाता है कि प्रतिमा को विशेष रूप से रेशमी वस्त्रों से सजाया जाता है और पूजा के दौरान भगवान को मनुष्य की तरह स्नान, वस्त्र और अलंकार अर्पित किए जाते हैं. भक्तों के लिए यह केवल पूजा की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मानी जाती है.

गर्म क्यों रहती है प्रतिमा?

धार्मिक मान्यता इसे भगवान के जीवंत स्वरूप से जोड़ती है. हालांकि, प्रतिमा के वास्तव में जीवित होने या शरीर की तरह पसीना निकलने का भक्तों की आस्था है. क्योंकि, पत्थर की प्रतिमा का तापमान आसपास के वातावरण, नमी, लगातार जल और तेल के संपर्क, वस्त्रों, दीपों तथा मंदिर के अंदर की परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है. 

बालाजी के बाल भी हैं रहस्य का हिस्सा?

भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा से जुड़ी एक अन्य लोकप्रिय मान्यता उनके बालों को लेकर है. भक्तों का मानना है कि, भगवान के सिर पर वास्तविक बाल हैं और वे उलझते नहीं हैं. इसे भी भगवान के दिव्य और जीवंत स्वरूप से जोड़ा जाता है. हालांकि ऐसी कई बातें धार्मिक विश्वास और मंदिर से जुड़ी लोकपरंपराओं का हिस्सा हैं. 

आस्था में क्यों खास है ‘जीवंत बालाजी’ का रहस्य?

भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा से जुड़ी ये मान्यताएं श्रद्धालुओं की आस्था को और गहरा करती हैं. भक्तों के लिए बालाजी केवल मंदिर में स्थापित प्रतिमा नहीं, बल्कि ऐसे भगवान हैं जिनकी प्रतिदिन एक जीवंत व्यक्ति की तरह सेवा की जाती है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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