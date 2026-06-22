गाड़ी खरीदते समय न करें ये गलती, नंबर प्लेट बन सकता है परेशानी की वजह; जाने न्यूमरोलॉजी में बताए गए खास संकेत

Vehicle Numerology: नई कार या बाइक खरीदना हर व्यक्ति के जीवन का एक खास सपना होता है. वाहन खरीदते समय लोग उसके फीचर्स, माइलेज, कीमत और ब्रांड पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन नंबर प्लेट को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार वाहन का नंबर केवल पहचान नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की ऊर्जा, भाग्य और जीवन की परिस्थितियों को भी प्रभावित कर सकता है.

मान्यता है कि सही नंबर वाला वाहन सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लेकर आता है, जबकि कुछ अंक चुनौतियों और बाधाओं का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं वाहन खरीदते समय अंक ज्योतिष क्या कहता है.

किन दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए नई गाड़ी?

अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन नई गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए. शनिवार का संबंध शनिदेव से माना जाता है और इस दिन लोहे से बनी वस्तुओं की खरीदारी को कुछ लोग शुभ नहीं मानते.इसके अलावा किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी वाहन खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन तिथियों का संबंध अंक 8 से माना जाता है.

गाड़ी के नंबर का कुल योग कितना होना चाहिए?

अंक ज्योतिष के अनुसार वाहन नंबर के सभी अंकों को जोड़कर जो अंतिम अंक प्राप्त होता है, उसे विशेष महत्व दिया जाता है.

शुभ अंक

यदि गाड़ी के नंबर का कुल योग:

1

2

3

5

6

होता है, तो इसे शुभ माना जाता है. ऐसे नंबर सकारात्मक ऊर्जा, सफलता, सुख और सुरक्षित यात्रा का संकेत माने जाते हैं.

अशुभ अंक

यदि वाहन नंबर का कुल योग:

4

8

9

होता है, तो इसे कई ज्योतिषीय मान्यताओं में कम शुभ माना जाता है.

क्यों अशुभ माने जाते हैं 4, 8 और 9 अंक?

अंक 4

अंक 4 का संबंध राहु से माना जाता है. मान्यता है कि यह अंक वाहन में बार-बार तकनीकी खराबी, अनपेक्षित खर्च और यात्रा संबंधी परेशानियां बढ़ा सकता है.

अंक 8

अंक 8 शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस अंक वाले वाहनों में कानूनी विवाद, जुर्माना, देरी या बार-बार मरम्मत जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.

अंक 9

कुछ अंक ज्योतिष विशेषज्ञ अंक 9 को अत्यधिक ऊर्जावान और उग्र प्रभाव वाला मानते हैं. इसके कारण वाहन चलाते समय जल्दबाजी या जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

कैसे निकालें वाहन नंबर का कुल योग?

उदाहरण के लिए यदि वाहन नंबर UP 32 AB 1234 है तो:

1 + 2 + 3 + 4 = 10

1 + 0 = 1

इस प्रकार वाहन का अंक 1 माना जाएगा.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.