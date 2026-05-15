Vat Savitri Vrat Rules: वट सावित्री के दिन गलती से भी न करें ये काम, नहीं सफल होगा व्रत

Vat Savitri Vrat Kab Hai|Vat Savitri Ke Niyam: हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को काफी जरूरी और बड़ा माना जाता है. ये व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या को होता है. इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है, साथ ही इस दिन महिलाएं सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए उपवास रखती हैं. इस साल ये व्रत 16 मई को पड़ रहा है. परंपरा के अनुसार इस दिन सभी महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और माता सावित्री की श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत में कुछ नियमों का पालन करना काफी जरूरी होता है. यदि इन नियमों को न माना जाए तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता.

वट सावित्री व्रत के दिन न करें ये काम

वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाओं को अपने मन और व्यवहार को शांत एवं सकारात्मक बनाए रखना चाहिए. इस दिन क्रोध, जलन, लालच और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि मन की पवित्रता से ही व्रत सफल होता है.

साथ ही इस दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना गया है. ऐसा करने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है. इसलिए व्रत वाले दिन शरीर की सजावट से जुड़े ऐसे कार्यों से बचना चाहिए.

कपड़ों का चयन भी जरूरी माना गया है. इस दिन काले, नीले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए. इस दिन आप लाल, पीले या अन्य शुभ रंगों के कपड़े पहनना ज्यादा सही होता है.

मान्यता ये भी है कि व्रत के दिन पति के साथ विवाद या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए. घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण रखना शुभ माना जाता है. साथ ही किसी की निंदा या बुराई करने से भी बचना चाहिए.

वट सावित्री व्रत के दौरान दोपहर में सोना सही नहीं माना गया है. इसके अलावा मैले या गंदे कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है. पूजा और व्रत के समय स्वच्छता का विशेष महत्व बताया गया है.

जब वट सावित्री व्रत कथा सुनी या पढ़ी जा रही हो, तब बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए. पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ कथा सुनना शुभ माना जाता है.

वट सावित्री व्रत के दिन क्या करना चाहिए

व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. इस दिन सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए महिलाएं पारंपरिक रूप से श्रृंगार करके पूजा करती हैं.

पूजा शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प लेना जरूरी माना जाता है. इसके बाद माता सावित्री और वट वृक्ष की विधिपूर्वक पूजा की जाती है.

पूजन के दौरान रोली, फूल, जल, गुड़, चना, मौली और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है. वट वृक्ष को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसे लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक माना गया है.

पूजा के बाद महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत या कलावे का धागा लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं. परिक्रमा की संख्या 5, 7, 11, 21, 51 या 108 हो सकती है. ये परंपरा पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से जुड़ी मानी जाती है.

पूजन में इस्तेमाल की गई सुहाग सामग्री को सास, ननद या किसी सुहागिन महिला को भेंट करना शुभ माना जाता है. इससे सौभाग्य में वृद्धि होने की मान्यता है.

व्रत पारण का नियम

वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार चने का सेवन करके व्रत खोलना शुभ माना गया है. इसलिए महिलाएं पहले से ही चने भिगोकर रखती हैं ताकि पारण विधिपूर्वक किया जा सके.