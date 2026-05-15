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Vat Savitri Vrat 2026: 16 मई को वट सावित्री व्रत, इन 4 चीजों के बिना अधूरी है पूजा, नोट करें सामग्री लिस्ट

Vat Savitri Vrat 2026 Puja Samagri: इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को है. पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं सोलह शृंगार करके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत पूजा करती हैं. इस व्रत के दिन पूजा के लिए पूरी सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है. कुछ चीजों के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है. देखें पूजा सामग्री लिस्ट.

By: Lalit Kumar | Published: May 15, 2026 11:32:10 AM IST

नोट करें वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामग्री.
नोट करें वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामग्री.


Vat Savitri Vrat 2026 Puja Samagri: इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को है. पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं सोलह शृंगार करके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत पूजा करती हैं. वट सावित्री पर वट वृक्ष और सावित्री देवी की पूजा करने का खास महत्व बताया गया है. मान्यता है कि, ऐसा करने से सौभाग्य प्राप्त होता है और दांपत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है. इस व्रत के दिन पूजा के लिए पूरी सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है. कुछ चीजों के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है. ऐसे में विस्तार से जान लीजिए वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री लिस्ट.

वट सावित्री व्रत पर पूजा विधि ( Vat Savitri Puja Vidhi )

ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद वट सावित्री व्रत का संकल्प लेती हैं. इसके पश्चात, विधि-विधान से सावित्री देवी और वट वृक्ष की पूजा की जाती है. अगर घर के नजदीक बरगद न हो तो ऐसी स्थिति में वट वृक्ष की एक डाली कहीं से लाकर उसकी पूजा की जा सकती है. 

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वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री लिस्ट ( Vat Savitri Puja Samagri )

वट वृक्ष या उसकी डाली
गंगा जल
तांबे का लोटा
रोली
कलावा
सिंदूर
मौली
अक्षत
कच्चा सूत
घी
दीपक
बाती
अगरबत्ती
तिल
लीची
आम
भीगे काले चने
मौसमी फल
लाल और पीले रंग के पुष्प
मिठाई
केले के पत्ते
मिट्टी का घड़ा
बांस का पंखा
नए वस्त्र

शृंगार का सामान 

अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं तो इसके लिए वस्त्र से बने वर-वधु का जोड़ा अवश्य लें. पंडित जी बताते हैं कि वट सावित्री पूजा के लिए विशेष रूप से वट, कच्चा सूत, बांस का पंखा और काले चने का होना अत्यंत आवश्यक है. इन चार चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है. ऐसे में इन्हें अपनी सामग्री में शामिल करना बिल्कुल न भूलें.

वट सावित्री व्रत का महत्व

मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार, सावित्री देवी के पुण्य धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को वापस जीवन दे दिया था. ऐसा होने तक सत्यवान का शव वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे ही था. यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं इस दिन सावित्री देवी के साथ-साथ वट वृक्ष की पूजा जरूर करती हैं. माना जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है. ऐसे में इसके नीचे बैठकर पूजा और परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है.

Tags: astroDharmreligion newsvat savitri vrat 2026
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