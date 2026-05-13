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Vat Savitri Vrat 2026: पहली बार रख रही हैं वट सावित्री व्रत? भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना अधूरा रह जाएगा व्रत,जान लें सही विधि

Vat Savitri Vrat 2026: हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है. हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महिलाएं श्रद्धा और विधि-विधान के साथ वट सावित्री का व्रत करती हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 13, 2026 6:46:45 PM IST

पहली बार रख रही हैं वट सावित्री व्रत? भूलकर भी न करें ये गलतियां
पहली बार रख रही हैं वट सावित्री व्रत? भूलकर भी न करें ये गलतियां


 Vat Savitri Vrat 2026: साल 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार, 16 मई को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करने और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.जो महिलाएं पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है. कहा जाता है कि सही विधि और नियमों के साथ किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है.आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2026 से जुड़े 10 जरूरी नियम.

 वट सावित्री व्रत 2026 तिथि और शुभ समय

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5:11 बजे शुरू होगी और 17 मई 2026 को रात 1:30 बजे समाप्त होगी.

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ब्रह्म मुहूर्त-सुबह 4:07 बजे से 4:48 बजे तक

इस शुभ समय में स्नान और पूजा की तैयारी करना उत्तम माना गया है.

 वट सावित्री व्रत के 10 जरूरी नियम

 ब्रह्म मुहूर्त में उठें

पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए. इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध माने जाते हैं.

 शुभ रंग के वस्त्र पहनें

इस दिन लाल, पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. कई महिलाएं अपनी शादी का जोड़ा या नई साड़ी भी पहनती हैं.

सोलह श्रृंगार जरूर करें

वट सावित्री व्रत में सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व होता है. सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया और मांगटीका जैसे श्रृंगार सुहाग का प्रतीक माने जाते हैं.

 व्रत और पूजा का संकल्प लें

स्नान के बाद भगवान और वट वृक्ष के सामने व्रत का संकल्प लें. इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करें.

 पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें

  • पूजा में इन चीजों का होना शुभ माना जाता है:
  •  कच्चा सूत
  •  भीगे हुए चने
  •  धूप और दीप
  •  गाय का घी
  •  फूल और फल
  •  सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसी सुहाग सामग्री
  •  बांस का पंखा
  •  सावित्री-सत्यवान की तस्वीर

 वट वृक्ष की पूजा करें

बरगद के पेड़ को देव वृक्ष माना गया है. मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है. इसलिए इसकी पूजा विशेष श्रद्धा से की जाती है.

 सूत लपेटते हुए करें परिक्रमा

वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करने के बाद कच्चा सूत लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करें. परंपरा के अनुसार 7, 12, 51 या 108 बार सूत लपेटा जाता है.इस दौरान पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना की जाती है.

कथा सुनना जरूरी माना जाता है

पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत कथा सुननी चाहिए. सावित्री और सत्यवान की कथा इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.

 व्रत निर्जला या फलाहार कैसे रखें?

यह व्रत निर्जला और फलाहार दोनों तरह से रखा जाता है. आप अपनी क्षमता और घर की परंपरा के अनुसार व्रत कर सकती हैं.कुछ जगहों पर पूजा के बाद भीगा चना और वट वृक्ष की कली ग्रहण करने की परंपरा भी है.

 बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें

पूजा पूरी होने के बाद सास और घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है. इससे वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है.

 वट सावित्री व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी सावित्री ने अपने तप और समर्पण से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे. तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: vat savitri vrat 2026Vat Savitri Vrat Rules
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