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पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं आप? जान लें बरगद की पूजा और परिक्रमा के कुछ जरूरी नियम

Vat Savitri 2026: अगर यह आपका पहला व्रत है, तो सुबह जल्दी उठें, नहाएं और नए कपड़े पहनें. इस दिन लाल या पीला पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शादीशुदा ज़िंदगी के रंग हैं. नहाने के बाद, अपने सोलह श्रृंगार (सोहागा) करें और कुमकुम (सिंदूर) का तिलक (प्यार की निशानी) लगाएं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 15, 2026 3:51:24 PM IST

वट सावित्री व्रत 2026
वट सावित्री व्रत 2026


Vat Savitri 2026: वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है. यह व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है. इस साल, महिलाएं वट सावित्री का व्रत शनिवार, 16 मई को रखेंगी. अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं, तो यह दिन आपके लिए और भी खास होगा. हालांकि, कई शादीशुदा महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि पूजा कैसे करें और पहली बार व्रत रखते समय उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

दरअसल, ज्येष्ठ अमावस्या पर शादीशुदा महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनती हैं और अपने पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं. शनिवार को पड़ने वाला यह त्योहार पति-पत्नी के बीच सच्चे रिश्ते और प्यार का प्रतीक है. पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को बरगद के पेड़ की पूरे मन से और सही तरीके से पूजा करनी चाहिए. इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से परिवार में सुख, शांति और प्यार बढ़ता है.

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व्रत कैसे शुरू करें और पूजा की थाली कैसे तैयार करें?

अगर यह आपका पहला व्रत है, तो सुबह जल्दी उठें, नहाएं और नए कपड़े पहनें. इस दिन लाल या पीला पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शादीशुदा ज़िंदगी के रंग हैं. नहाने के बाद, अपने सोलह श्रृंगार (सोहागा) करें और कुमकुम (सिंदूर) का तिलक (प्यार की निशानी) लगाएं.

धूप, दीया, रोली (पानी), चावल के दाने, कच्चा धागा और भीगे हुए चने शामिल करें. साथ ही, अपनी पूजा की थाली में फल और कुछ मीठा प्रसाद रखें. बरगद के पेड़ के पास जाने से पहले, अपने घर के मंदिर में दीया ज़रूर जलाएं और भगवान विष्णु और देवी सावित्री का ध्यान करें.

बरगद की पूजा और परिक्रमा के कुछ ज़रूरी नियम

  • सबसे पहले, बरगद के पेड़ पर पानी चढ़ाएं और गीली मिट्टी का तिलक लगाएं.
  • पूरी श्रद्धा के साथ, पेड़ के तने पर कुमकुम (सिंदूर) और रोली (चावल) का तिलक लगाएं.
  • कच्चा धागा बरगद के तने के चारों ओर लपेटें और उसकी परिक्रमा करें.
  • आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पेड़ की सात या बारह बार परिक्रमा कर सकते हैं.
  • हर परिक्रमा के साथ, अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए मन में प्रार्थना करें.
  • परिक्रमा पूरी करने के बाद, कच्चे धागे का आखिरी टुकड़ा पेड़ पर अच्छी तरह से बांध दें.
  • आखिर में, बरगद के पेड़ को छूकर प्रणाम करें, और तीनों देवताओं के आशीर्वाद से अपना व्रत पूरा करें.

दान का महत्व और व्रत खोलने के टिप्स

पूजा के बाद दान का खास महत्व है. पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद महिला या ब्राह्मण को चूड़ियां और सिंदूर जैसी सुख-सुविधाओं की चीजें दान करनी चाहिए. पूरे दिन नेगेटिव विचारों से बचें और खुश रहें. शाम को फल और सात्विक खाना (बिना लहसुन या प्याज के) खाकर अपना व्रत खोलें. याद रखें कि इस दिन कोई भी तामसिक खाना खाने से बचें. हमेशा परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही खुशहाल जीवन की चाबी है. सही रीति-रिवाजों के साथ किया गया यह व्रत आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है.

Tags: Vat Savitri 2026
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