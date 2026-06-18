Vat Savitri Purnima 2026: पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए कब है वट सावित्री पूर्णिमा 2026? पढ़ें पूरी जानकारी

Vat Savitri Purnima 2026: हिंदू धर्म में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत को सुहागिन महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है. यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, निष्ठा और प्रेम के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे. तभी से यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा श्रद्धा के साथ किया जाता है.

वट सावित्री पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून 2026 को प्रातः 03:06 बजे से शुरू होगी और 30 जून 2026 को प्रातः 05:26 बजे तक रहेगी.

वट सावित्री पूर्णिमा व्रत तिथि:29 जून 2026, सोमवार

वट सावित्री पूर्णिमा 2026 शुभ मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ – 29 जून 2026, प्रातः 03:06 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त – 30 जून 2026, प्रातः 05:26 बजे

व्रत एवं पूजा तिथि – 29 जून 2026, सोमवार

वट सावित्री पूर्णिमा पूजा विधि

वट सावित्री व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें.इसके बाद पूजा की थाली में फल, फूल, रोली, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप, कच्चा सूत, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री रखें.बरगद (वट) के वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. विधिपूर्वक पूजा करने के बाद वट वृक्ष पर जल अर्पित करें और कच्चा सूत लपेटते हुए 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें.

वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा

धार्मिक मान्यता के अनुसार राजकुमारी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था. विवाह से पहले ही ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है. जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो यमराज उनके प्राण हरने पहुंचे.सावित्री अपने पति के पीछे-पीछे चलती रहीं और अपनी बुद्धिमत्ता, भक्ति तथा दृढ़ निष्ठा से यमराज को प्रसन्न कर लिया. अंततः यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए. तभी से वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.