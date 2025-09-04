Home > धर्म > Vastu Tips: घर में रखें ये 7 चमत्कारी चीजें, परिवार में सुख और शांति की नहीं होगी कोई कमी

Vastu Tips: वास्तु उपायों को अपनाने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। वास्तु के अनुसार घर (vastu upay for home) में सामान रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आइए बताते हैं कि आप कौन-कौन सी चीजें अपने घर में रख सकते हैं।

September 4, 2025

Vastu Tips for Your Home:  वास्तु शास्त्र (Vastu upay) भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है। यह हमारे घर को आसपास के माहौल को सकारात्मक रखने में मदद करता है। माना जाता है कि वास्तु उपायों (vastu upay for buri nazar) को अपनाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही घर धन-धान्य से भरा रहता है। वास्तु के अनुसार, घर में चीजें रखने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं और उपायों के बारे आइए आपकों विस्तार से बताते हैं। 

मां लक्ष्मी की मूर्ति ले आएं घर

मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। साथ ही वह भगवान विष्णु की भी पत्नी हैं। उनकी मूर्ति या चित्र को पूजा स्थान पर रखना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह धन वृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। 
 
कुबेर जी की प्रतिमा

धन के देवता कुबेर जी को कहा जाता है। इनकी मूर्ती घर के उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। कुबेर जी की उपस्थिति से घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। साथ ही धन की कमी भी नहीं होती है।  

पवित्र शंख

शंख काफी शुभ और पवित्र होता है। इसे घर के पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही सकारात्मकता का प्रवाह घर में तेजी से होता है। 

मछलियों की जोड़ी

मछलियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहते ही मछलियां घर में समृद्धि लेकर आती हैं। इसी कारण इन्हें एक्वेरियम में रखा जाता है।  उसमें मछली का जोड़ा रखना काफी शुभ होता है। वास्तु के मुताबिक, यह घर में शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। 

घर ले आएं हाथी की मूर्ति

शक्ति और स्थिरता के लिए आप हाथी भी घर में रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति रखना काफी शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही घर की सुरक्षा के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है।  

