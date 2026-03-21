Home > धर्म > Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा

Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा

Vastu Tips: तुलसी के पौधे और सूखी लकड़ियां घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं. दीपक जलाना, गंगाजल छिड़कना और प्रवेश द्वार पर लगाना नकारात्मकता दूर करता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 21, 2026 3:06:43 PM IST

Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा


Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में तुलसी का पौधा बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का निवास होता है और इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली बनी रहती है. तुलसी की पत्तियां, फूल और सूखी लकड़ियां भी घर में सकारात्मक प्रभाव डालने और सोए हुए सौभाग्य को जाग्रत करने में सहायक मानी जाती हैं. नीचे कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें सूखी तुलसी की लकड़ियों से किया जा सकता है.

You Might Be Interested In

तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाना

सूखी तुलसी की सात छोटी लकड़ियां इकट्ठा करें. इन्हें सफेद धागे से बांधकर घी में डुबोएं. इसके बाद इस लकड़ी के दीपक को भगवान विष्णु के सामने जलाएं. इस उपाय से न केवल भगवान विष्णु बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी घर में बनी रहती है.

नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय

सूखी तुलसी की लकड़ियों का एक बंडल बनाकर इसे सफेद धागे से बांधें और गंगाजल में डुबोएं. इसके बाद इस पवित्र जल को घर में छिड़कें. लगातार एक हफ्ते तक ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है. ये उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करता है और परिवार के सभी सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है. विशेष रूप से उन घरों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है, जहां तनाव या अशांति अधिक रहती है.

You Might Be Interested In

प्रवेश द्वार पर तुलसी की लकड़ी

सूखी तुलसी की लकड़ी को शुद्ध पानी से धोकर सफेद वस्त्र में बांध दें. इसे घर के मेन प्रवेश द्वार पर लगाएं. ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा तथा तनाव दूर होता है. ये उपाय घर के सदस्यों के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और घर में समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखता है.

 

You Might Be Interested In
Tags: Vastu Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह-सुबह पानी पीने से बढ़ता है प्रेशर? जानें कितनी सच...

March 21, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए कुट्टू का आटा?

March 21, 2026

जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज...

March 20, 2026

कहीं व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे नकली...

March 20, 2026

कम खर्च में बड़ा सरप्राइज! ईद पर अपनों के लिए...

March 20, 2026

नवरात्र व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे तरोताजा और ऊर्जावान

March 20, 2026
Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा
Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा
Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा
Vastu Tips: घर में तुलसी की लकड़ी से करें ये 3 उपाय, होगा पैसा ही पैसा