Vastu Tips: पर्स में रखी ये 5 चीजें बन सकती हैं गरीबी की वजह, आज ही निकाल दें

Vastu Tips: हममें से ज़्यादातर लोग अपने वॉलेट सिर्फ़ पैसों से ही नहीं, बल्कि पुराने बिल, बेकार कागज़, प्रिस्क्रिप्शन, फ़ोटो और कई दूसरी चीज़ों से भी भर लेते हैं. धीरे-धीरे वॉलेट इतना भर जाता है कि ज़रूरी चीज़ें निकालना भी मुश्किल हो जाता है.

वास्तु शास्त्र मानता है कि जैसे घर को साफ़ रखना ज़रूरी है, वैसे ही वॉलेट भी साफ़ और ऑर्गनाइज़्ड होना चाहिए. माना जाता है कि बिखरी हुई और बेकार चीज़ों से भरा पर्स पैसे की तरक्की में रुकावट डाल सकता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, वॉलेट को धन का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, इसे हमेशा साफ़, ऑर्गनाइज़्ड और फालतू चीज़ों से मुक्त रखना चाहिए. इससे पॉज़िटिव सोच बनी रहती है और पैसे के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना बढ़ती है.

पुराने और गैर-ज़रूरी बिल

बहुत से लोग अपने वॉलेट में महीनों पुराने बिजली, पेट्रोल, शॉपिंग या होटल के बिल रखते हैं. वास्तु के नियमों के अनुसार, वॉलेट में बेकार कागज़ और पुराने बिल नहीं रखने चाहिए. ज़रूरत न रहने पर उन्हें निकाल देना ही बेहतर माना जाता है.

फटी हुई फ़ोटो या टूटे हुए कार्ड

अगर आप अपने वॉलेट में किसी भगवान की फटी हुई फ़ोटो, टूटा हुआ ATM कार्ड या एक्सपायर हो चुका कार्ड रखते हैं, तो उन्हें तुरंत बदल दें. वास्तु में खराब या बिना इस्तेमाल की चीज़ों को लंबे समय तक रखना अशुभ माना जाता है.

कर्ज़ की पर्चियां

कुछ लोग अपने कर्ज़ का हिसाब-किताब सालों तक अपने वॉलेट में कागज़ की छोटी पर्चियों पर लिखकर रखते हैं. वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, ऐसे नोट नेगेटिविटी और पैसे की तंगी की याद दिलाते हैं. इसलिए, ज़रूरी रिकॉर्ड को सुरक्षित डायरी या डिजिटल तरीके से रखना सबसे अच्छा है.

फटे हुए नोट

अगर आपको अपने वॉलेट में फटे या घिसे हुए नोट मिलते हैं, तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए. साफ़ और ऑर्गनाइज़्ड नोट रखना शुभ माना जाता है. इससे पैसे के प्रति सम्मान की भावना भी बनी रहती है.

गैर-ज़रूरी रसीदें और कागज

पुरानी शॉपिंग की रसीदें, बिना इस्तेमाल किए हुए विज़िटिंग कार्ड या दूसरे कागज़ जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने वॉलेट में जमा नहीं होने देना चाहिए. इससे वॉलेट हल्का और ऑर्गनाइज़्ड रहता है.

वास्तु पर्स के बारे में क्या कहता है?

वास्तु शास्त्र मानता है कि पर्स हमेशा साफ़ होना चाहिए. नोटों को मोड़कर रखने के बजाय उन्हें सीधा रखना बेहतर माना जाता है. अगर पर्स फट गया हो या घिस गया हो तो उसे बदल देना भी सही माना जाता है. हालाँकि, ये सभी मान्यताएँ पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

इन बातों का भी ध्यान रखें

अपने पर्स में फालतू सामान जमा न करें.

इसे रेगुलर साफ़ करें.

फटे हुए पर्स का ज़्यादा समय तक इस्तेमाल न करें.

नोट्स और ज़रूरी कार्ड्स को ऑर्गनाइज़ रखें.

अपने पर्स का सम्मान करें और उसे साफ़ जगह पर रखें.

वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स को धन का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, इसे साफ़ और ऑर्गनाइज़ रखने की सलाह दी जाती है. हालाँकि, फ़ाइनेंशियल सफलता सिर्फ़ इन मान्यताओं पर ही नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, सही प्लानिंग और समझदारी भरे फ़ैसलों पर भी निर्भर करती है. इसलिए, वास्तु के साथ-साथ अच्छी फ़ाइनेंशियल आदतें अपनाना भी उतना ही ज़रूरी है.