महिलाओं की ये 5 गलतियां घर पर पड़ सकती है घर पर भारी, छिन सकता है सुख-चैन, नकारात्मक ऊर्जा का हो जाएगा वास!

Vastu Tips: माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और जिस घर में वे निवास करती हैं, वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हों। हिंदू धर्म में महिलाओं को धन की देवी कहा जाता है और जिस घर में गुणी स्त्रियाँ निवास करती हैं, वहाँ धन, सुख, समृद्धि और उन्नति की कभी कमी नहीं होती। ऐसे घरों में स्वयं माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जाने-अनजाने में महिलाओं द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करतीं।

इन कामों से माँ लक्ष्मी होती है नाराज

महिलाओं को घर का दरवाज़ा लात मारकर या मारकर नहीं खोलना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस घर में महिलाएँ श्रृंगार करती हैं, भोजन करती हैं या दहलीज़ पर बैठकर बातें करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करतीं और वहाँ हमेशा धन की कमी रहती है।

सुबह देर तक न सोएँ

झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जिस घर में महिलाएं झाड़ू पर पैर रख देती हैं या उसे लात मार देती हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी देर तक सोता रहता है, तो यह घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के समान है। सुबह जल्दी उठकर पूजा-पाठ करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी का वास होता है।

शाम को खुले बालों मे घूमने से बचे



शाम के समय खुले बाल रखकर घर में घूमना अशुभ माना जाता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और अगर कोई साधु-संत दरवाजे पर आकर अपमानित हो या खाली हाथ लौटा दिया जाए, तो देवी लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं।

