Home > धर्म > घर से अभी निकाल दें ये चीजें, नहीं तो आपका आशियाना बन जाएगा महाभारत का रणभूमि; परिवार में बढ़ेगा कलह और तनाव

घर से अभी निकाल दें ये चीजें, नहीं तो आपका आशियाना बन जाएगा महाभारत का रणभूमि; परिवार में बढ़ेगा कलह और तनाव

Vastu Tips for Home: घड़ियों को समय और भाग्य का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, घर में रुकी हुई घड़ी सीधे आपकी तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालती है. रुकी हुई घड़ी घर में ठहराव लाती है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी होती है, जिससे चिड़चिड़ापन और आपसी मनमुटाव होता है. घर की सभी घड़ियाँ चालू रखें. जो घड़ियाँ टूटी हुई हैं और जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती, उन्हें तुरंत हटा दें.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 4:53:19 PM IST

घर के लिए वास्तु टिप्स
घर के लिए वास्तु टिप्स


Vastu Tips for Home: वास्तु दोष या ज्योतिषीय असंतुलन छोटी-मोटी बहस, बेवजह के तनाव और मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण हो सकता है. हमारे आस-पास की चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में अनजाने में रखी कुछ चीज़ें परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां और झगड़ा बढ़ा सकती हैं. अगर आपके घर में बिना वजह झगड़ा होता है, तो ये बेवजह और खराब चीज़ें इसकी वजह हो सकती हैं.

टूटे बर्तन और कांच

वास्तु शास्त्र में टूटे कांच, फटे बर्तन या फटी क्रॉकरी को सबसे बड़ा दोष माना जाता है. टूटे बर्तन घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं. इससे परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव बढ़ता है और छोटी-छोटी बातों पर बहस होती है. इसलिए, अगर घर में कोई कांच का सामान या बर्तन टूटा हुआ है, तो उसे तुरंत हटा दें.

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रुकी हुई या टूटी हुई घड़ियां

घड़ियों को समय और भाग्य का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, घर में रुकी हुई घड़ी सीधे आपकी तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालती है. रुकी हुई घड़ी घर में ठहराव लाती है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी होती है, जिससे चिड़चिड़ापन और आपसी मनमुटाव होता है. घर की सभी घड़ियाँ चालू रखें. जो घड़ियाँ टूटी हुई हैं और जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती, उन्हें तुरंत हटा दें.

कांटेदार और दूध वाले पौधे

पौधे घर में पॉजिटिविटी लाते हैं, लेकिन गलत पौधे चुनने से स्ट्रेस हो सकता है. कैक्टस या दूसरे कांटेदार पौधे (गुलाब को छोड़कर) और जिन पौधों से काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वे घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं और रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं. इन पौधों को घर के अंदर रखने के बजाय बाहर रखें या हटा दें.

जंग लगी चीज़ें 

लोग अक्सर पुराने, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान (जैसे टीवी, रेडियो, फ़ोन या चार्जर) स्टोररूम या छत पर रख देते हैं. ज्योतिष के अनुसार, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और जंग लगा लोहा राहु और शनि के नेगेटिव असर को बढ़ाते हैं. राहु के असर से घर में अचानक झगड़े और दिमागी उलझन होती है. घर का हर कोना साफ रखें और कबाड़ जमा होने से बचें.

 तस्वीरें

घर की दीवारें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती हैं. कई बार लोग अनजाने में ऐसी तस्वीरें लगा लेते हैं जो वास्तु के हिसाब से नहीं होतीं. डूबते सूरज, रोते हुए बच्चे, हिंसक जानवर या कांटेदार पेड़ों की तस्वीरें घर में झगड़ा और अशांति पैदा करती हैं. बेडरूम और लिविंग रूम में हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरों की तस्वीरें या प्यार और शांति की निशानी, जैसे राधा-कृष्ण की तस्वीरें लगाएं.

 कबाड़ या जूते

बेडरूम वह जगह है जहां इंसान मन की शांति और आराम के लिए जाता है. अगर आप अपने बिस्तर के नीचे लोहे का सामान, जूते, चप्पल या प्लास्टिक का कबाड़ रखते हैं, तो इससे आपकी नींद में खलल पड़ता है. नींद न आने की वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है, जो पति-पत्नी के बीच झगड़े का एक बड़ा कारण हो सकता है. बिस्तर के नीचे की जगह हमेशा खाली और साफ रखें.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र की जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Vastu Tips
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