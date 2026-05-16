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घर में नहीं टिक रहा पैसा? कहीं बाथरूम की ये गलती तो नहीं बिगाड़ रही आपकी किस्मत,आज ही बदलें ये आदत

Vastu Tips: घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए. कई लोग इसे सिर्फ पुरानी सोच या अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में इसके पीछे खास कारण बताए गए हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 16, 2026 8:13:06 PM IST

बाथरूम की ये गलती बिगाड़ रही आपकी किस्मत
बाथरूम की ये गलती बिगाड़ रही आपकी किस्मत


Vastu Tips: घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए. कई लोग इसे सिर्फ पुरानी सोच या अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में इसके पीछे खास कारण बताए गए हैं. मान्यता है कि बाथरूम में रखी खाली बाल्टी घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डाल सकती है.

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार पानी का संबंध धन, ऊर्जा और मानसिक संतुलन से माना जाता है. ऐसे में अगर बाथरूम में लंबे समय तक खाली या गंदी बाल्टी पड़ी रहे तो इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है. आइए जानते हैं आखिर क्यों वास्तु में खाली बाल्टी को अशुभ माना जाता है और किन आसान उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखी जा सकती है.

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 पैसों की तंगी और बढ़ सकते हैं फिजूल खर्च

वास्तु शास्त्र में पानी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि जिस तरह पानी लगातार बहता रहता है, उसी तरह घर की आर्थिक ऊर्जा भी चलती रहती है. अगर बाथरूम में बाल्टी खाली रखी जाती है तो इसे अभाव और कमी का संकेत माना जाता है.मान्यता है कि इससे घर में पैसा टिकने में दिक्कत आने लगती है और बेवजह खर्च बढ़ सकते हैं. वहीं साफ और भरी हुई बाल्टी को बरकत और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.

 घर में बढ़ सकती है नकारात्मक ऊर्जा

बाथरूम को घर की ऐसी जगह माना जाता है जहां सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार खाली बाल्टी इस नकारात्मकता को और बढ़ा सकती है.इसका असर घर के माहौल पर भी दिखाई दे सकता है. परिवार के लोगों में चिड़चिड़ापन, तनाव और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने की संभावना मानी जाती है.

 शनि और चंद्रमा से भी जोड़ा जाता है संबंध

ज्योतिष शास्त्र में पानी का संबंध चंद्रमा ग्रह से माना गया है, जबकि सफाई और अनुशासन का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है. अगर बाथरूम में गंदी या खाली बाल्टी पड़ी रहती है तो इसे शनि और चंद्रमा के असंतुलन का संकेत माना जाता है.मान्यता है कि इससे कामों में रुकावटें आने लगती हैं और कई बार मेहनत के बावजूद किस्मत का साथ नहीं मिल पाता.

 ये 3 छोटे वास्तु उपाय बदल सकते हैं माहौल

रात में बाल्टी भरकर रखें

वास्तु मान्यताओं के अनुसार रात में सोने से पहले बाथरूम की बाल्टी साफ पानी से भरकर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

नीले रंग की बाल्टी का करें इस्तेमाल

वास्तु में नीले रंग को शुभ माना गया है. कहा जाता है कि नीले रंग की बाल्टी या टब का इस्तेमाल करने से आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं और घर में शांति बनी रहती है. बाल्टी को सीधा छोड़ने की बजाय धोकर उल्टा रख देना बेहतर माना जाता है. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होने की मान्यता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Bathroom VastuEmpty Bucket VastuVastu Tips
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