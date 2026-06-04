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Vastu Shastra: क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा रोक रहा है धन का आगमन? जानिए 4 बड़े वास्तु दोष और उपाय

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है. यदि दरवाजे की दिशा गलत हो, प्रवेश द्वार पर अंधेरा हो, दरवाजा शोर करता हो या दहलीज पर गंदगी और जूते-चप्पल फैले हों, तो इसे वास्तु दोष माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 4, 2026 3:21:25 PM IST

मुख्य द्वार की ये गलतियां बन सकती हैं आर्थिक तंगी की वजह
मुख्य द्वार की ये गलतियां बन सकती हैं आर्थिक तंगी की वजह


Vastu Shastra: अक्सर जब घर में आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव या लगातार बाधाएं आने लगती हैं तो लोग इसके पीछे कई कारण तलाशने लगते हैं. कोई ग्रह-नक्षत्र को जिम्मेदार मानता है तो कोई किस्मत को. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार समस्या की जड़ हमारे घर के मुख्य द्वार पर ही मौजूद होती है.

गलत दिशा में खुलने वाला दरवाजा बढ़ा सकता है परेशानी

मुख्य द्वार को केवल घर में प्रवेश का रास्ता नहीं माना जाता, बल्कि यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. यदि यहां कोई वास्तु दोष मौजूद हो तो इसका असर घर की सुख-शांति, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल पर पड़ सकता है. ऐसे में मुख्य द्वार से जुड़े कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण वास्तु दोषों को समझना जरूरी है. वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार के खुलने की दिशा का विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि दरवाजा हमेशा सहज और सकारात्मक दिशा में खुलना चाहिए.

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क्या है दोष?

यदि मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुलता है या घड़ी की दिशा (Clockwise) के विपरीत खुलता है, तो इसे वास्तु दोष माना जाता है.

मुख्य द्वार पर अंधेरा होना माना जाता है अशुभ

कई लोग घर के अंदर की लाइटिंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मुख्य द्वार के आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं करते.

नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है?

मान्यता है कि अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. इससे घर में उदासी, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है.

दरवाजे की आवाज और जंग भी बन सकते हैं वास्तु दोष

यदि मुख्य दरवाजा खोलते या बंद करते समय तेज आवाज करता है, तो इसे केवल तकनीकी खराबी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

काम न करना ध्वनि दोष की श्रेणी

दरवाजे के कब्जों में जंग लगना, चरमराहट की आवाज आना या दरवाजे का ठीक तरह से काम न करना ध्वनि दोष की श्रेणी में माना जाता है.

क्या पड़ता है असर?

  • वास्तु मान्यताओं के अनुसार इससे घर में मानसिक अशांति, विवाद और तनाव का वातावरण बन सकता है.
  • दहलीज पर गंदगी और बिखरे जूते-चप्पल रोक सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा
  • मुख्य द्वार की साफ-सफाई को वास्तु में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. कई घरों में प्रवेश द्वार पर जूते-चप्पल बिखरे रहते हैं या दहलीज की नियमित सफाई नहीं होती.
  • मुख्य द्वार के सामने गंदगी, कचरा या अव्यवस्थित जूते-चप्पल रखना.

इन 3 आसान उपायों से दूर किए जा सकते हैं वास्तु दोष

  • दरवाजे की दिशा पर दें ध्यान: यदि संभव हो तो मुख्य दरवाजे को अंदर की ओर और घड़ी की दिशा (Clockwise) में खुलने वाला बनवाएं.
  • रोशनी और नेमप्लेट जरूर लगाएं: मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी रखें. साथ ही साफ और आकर्षक नेमप्लेट लगाना भी शुभ माना जाता है. इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने की मान्यता है.
  • नियमित सफाई और मेंटेनेंस करें: दरवाजे के कब्जों में समय-समय पर तेल लगाएं, जंग न लगने दें और मुख्य प्रवेश द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखें.

छोटी-छोटी आदतें बदल सकती हैं घर का माहौल

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से जुड़े ये छोटे-छोटे बदलाव सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि आर्थिक सफलता और खुशहाली मेहनत, योजना और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, लेकिन वास्तु मान्यताओं में मुख्य द्वार को ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु माना गया है.

Tags: main door vastu
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