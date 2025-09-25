Vastu Tips : बेड शीट में बने कांटे चुभते हैं जिंदगी में, भूलकर भी ऐसे प्रिंटेड बेडशीट न लें खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

Vastu tips for bedsheet: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिस्तर पर आप चैन की नींद लेने जाते हैं, वही आपकी नींद छीनने और रिश्तों में खटास लाने का कारण बन सकता है? बेडशीट का रंग, डिजाइन और प्रिंट न सिर्फ आपके कमरे की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि आपके मन और जीवन पर गहरा असर डालते हैं. अक्सर लोग सजावट के नाम पर ऐसे प्रिंट चुन लेते हैं जो दिखने में तो आकर्षक होते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से वो कांटे की तरह चुभते हैं. जानिए किन बेडशीट्स को भूलकर भी अपने बेडरूम में जगह न दें और कौन-सी चादर आपको सुख-समृद्धि, प्रेम और स्वास्थ्य का उपहार देती हैं.

बीमारी ठीक होने में होती है देरी

यदि वनस्पति प्रिंट वाली बेडशीट की बात करें तो बेडशीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सूखे पेड़, कांटेदार पेड़, पतझड़ का डिजाइन न हो. ऐसे प्रिंट रोग देने वाले होते हैं. यदि रोग पहले से है तो स्वास्थ्य लाभ मिलने में देरी होती है.

बढ़ता है क्रोध और अशांति

क्रूर जानवरों और पशु-पक्षियों के प्रिंट जैसे – बाघ, चीता, लोमड़ी, बाज इत्यादि की बेडशीट नहीं बिछानी चाहिए. ऐसी बेडशीट पर सोना क्रोध को बढ़ावा देने वाला होता है. चाकू, बंदूक, तोप इत्यादि की डिजाइन वाली बेडशीट भी मन में अशांति पैदा करती है.

करवट लेते-लेते ही कट जाएगी रात

जिस बेडशीट में वाद्य यंत्र जैसे – तबला, गिटार , हारमोनियम इत्यादि इत्यादि की डिजाइन बनी होती है वह शांतिपूर्ण नींद को भंग करने वाली होती है. जिन बेडशीट में किसी देश का झंडा बना होता है, ऐसी बेडशीट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

होता है मन प्रसन्न, आती है खुशी

गुलाबी, पीला, नारंगी जैसे हल्के रंग की बेडशीट बिछाने से रिश्ते में प्यार बढ़ता है. फूलों वाली बेडशीट बिछा सकते हैं, ऐसी बेडशीट फूलों की सेज का अनुभव कराती है और मन को प्रसन्न कराने वाली होती है.