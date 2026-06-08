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Vastu Tips: कलाई के अलावा यहां भी बांधा जाता है कलावा,  तिजोरी से लेकर रसोई तक कलावा बांधना क्यों माना जाता है शुभ? जानिए वजह

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 8, 2026 12:21:06 PM IST

कलाई के अलावा यहां भी बांधा जाता है कलावा
कलाई के अलावा यहां भी बांधा जाता है कलावा


Kalava Baandhne Ke Fayde: हिंदू परंपरा में कलावा केवल पूजा-पाठ का धागा नहीं माना जाता, बल्कि इसे शुभता और मंगल का प्रतीक भी कहा गया है. ज्योतिष और वास्तु मान्यताओं के अनुसार, कलावा कुछ खास स्थानों पर बांधने से घर का माहौल बेहतर बना रहता है और कई तरह की परेशानियों से राहत मिलती है. आइए जानते हैं कि घर में किन जगहों पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है.

 मुख्य द्वार पर कलावा बांधना क्यों माना जाता है शुभ?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर का मुख्य द्वार वही स्थान होता है, जहां से लोगों के साथ-साथ घर का वातावरण भी प्रभावित होता है. मुख्य दरवाजे की चौखट या ऊपरी हिस्से पर कलावा बांधने से घर में शुभता बनी रहने की मान्यता है. कहा जाता है कि इससे घर का माहौल संतुलित रहता है.

 तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर बांधें कलावा

जहां नकदी, गहने या जरूरी दस्तावेज रखे जाते हैं, वहां कलावा बांधना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे धन संबंधी मामलों में स्थिरता बनी रहती है और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने में मदद मिलती है.

 पूजा घर में कलावा बांधने का महत्व

पूजा स्थल को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. यदि पूजा घर में रखे कलश, दीप स्थान या मंदिर के किसी हिस्से पर कलावा बांधा जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. इससे पूजा-पाठ के दौरान एकाग्रता बनी रहती है और घर का वातावरण शांत रहता है.

 बिस्तर के सिरहाने पर क्यों बांधा जाता है कलावा?

कई परंपराओं में सोने की जगह के सिरहाने कलावा बांधने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है और नींद से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं. कुछ लोग इसे बुरे सपनों से बचाव का उपाय भी मानते हैं.

 रसोई में कलावा बांधना किस बात का संकेत है?

रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है. रसोई के प्रवेश द्वार या किसी सुरक्षित स्थान पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे अन्न की कमी नहीं होती और घर में भोजन से जुड़ी बरकत बनी रहती है.

कलावा बांधते समय किन बातों का रखें ध्यान?

पुराने कलावे का करें सम्मानपूर्वक विसर्जन
 
यदि कलावा पुराना या खराब हो जाए तो उसे इधर-उधर फेंकने के बजाय किसी बहते जल में प्रवाहित करने या किसी पेड़ के नीचे रखने की परंपरा है.
 साफ-सफाई का रखें ध्यान
 
जिस स्थान पर कलावा बांध रहे हों, वहां स्वच्छता बनाए रखना जरूरी माना जाता है.
 
 क्या कहते हैं वास्तु जानकार?
 
वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में कलावा बांधना शुभता का प्रतीक माना जाता है. हालांकि इसे किसी समस्या का निश्चित समाधान नहीं माना जाता. यह धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा विषय है, जिसे लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनाते हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Tags: Dharmik Upayhindu dharmKalavaKalava Ka MahatvaMauli DhagaRasoi Mein KalavaTijori Par Kalava
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