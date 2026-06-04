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Vastu Tips: बार-बार तेल और दूध गिरना अशुभ? जानें अगर गिर जाए तो क्या करें

Vastu Tips: ज्योतिष के अनुसार हिंदू संस्कृति में दूध पवित्रता, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक है. कई शुभ मौकों पर दूध का गिरना आम बात है. यह घर में एक नए जीवन और खुशहाली की शुरुआत का संकेत है. माना जाता है कि गलती से या बार-बार दूध का गिरना शुभ परिणाम लाता है. यह घर में खुशहाली बढ़ने, दैवीय और ग्रहों की शक्ति बढ़ने और अच्छी किस्मत आने का संकेत देता है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 4, 2026 6:16:52 PM IST

बार-बार तेल और दूध गिरना अशुभ?
बार-बार तेल और दूध गिरना अशुभ?


Vastu Tips: दूध और तेल का गिरना आम तौर पर अशुभ माना जाता है. इस बारे में उन्होंने बताया कि हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध या तेल का बार-बार गिरना शुभ या अशुभ माना जा सकता है. इन संकेतों को समझना और उनका महत्व समझना ज़रूरी है.

ज्योतिष के अनुसार हिंदू संस्कृति में दूध पवित्रता, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक है. कई शुभ मौकों पर दूध का गिरना आम बात है. यह घर में एक नए जीवन और खुशहाली की शुरुआत का संकेत है. माना जाता है कि गलती से या बार-बार दूध का गिरना शुभ परिणाम लाता है. यह घर में खुशहाली बढ़ने, दैवीय और ग्रहों की शक्ति बढ़ने और अच्छी किस्मत आने का संकेत देता है.

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ज्योतिष के अनुसार दूध चंद्रमा का प्रतीक है और यह बताता है कि भगवान विष्णु आपके घर पर अपना आशीर्वाद ला रहे हैं. चूंकि विष्णु स्थिरता के देवता हैं, इसलिए यह संकेत शांति, आराम, खुशहाली, आर्थिक खुशहाली, अच्छी सेहत, बिजनेस और काम में तरक्की और शादीशुदा मामलों में अच्छी खबर लाता है. हालांकि ये शुभ परिणाम तभी लागू होते हैं जब दूध गलती से गिरा हो, जानबूझकर नहीं.

बार-बार तेल गिरना अशुभ?

घर में बार-बार तेल गिरना, चाहे वह खाना पकाने का तेल हो या बालों का तेल, अशुभ माना जाता है. हिंदू ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, तेल शनि ग्रह का प्रतीक है. तेल का गिरना घर में या किसी व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की परेशानी का संकेत देता है. यह कर्ज़, पैसे की तंगी, बीमारी या परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ते झगड़ों का संकेत हो सकता है. यह सावधान रहने का एक चेतावनी संकेत है.

अगर तेल गिर जाए तो क्या करें?

ज्योतिष के अनुसार, तेल का गिरना एक अशुभ संकेत माना जाता है, फिर भी प्रायश्चित और उपाय बताए गए हैं. अगर तेल बार-बार गिरता है, तो शनिदेव के दर्शन करने और उनके मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि इससे शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं. गुरुजी ने सलाह दी कि महिलाओं और परिवार के सदस्यों को इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Vastu Tips
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