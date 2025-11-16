Vastu Tips for Wall Clock: दीवार पर घड़ी लगाने से पहले जानें ये वास्तु नियम, नहीं तो जीवन में बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Tips for Wall Clock: जीवन में हर किसी को अच्छे और बुरे समय का सामना करना पड़ता है. लेकिन कई बार कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी बुरा समय हमारा पीछा नहीं छोड़ता. वास्तु शास्त्र इसके कई कारण बताता है. गलत दिशा या गलत दीवार पर रखी गई एक छोटी सी घड़ी भी आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर सकती है. इसलिए आज हम आपको दीवार घड़ी से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम बताने जा रहे हैं. इनका पालन करने से आपके जीवन से कई बाधाएं और परेशानियां दूर हो सकती हैं. तो आइए दीवार घड़ी लगाने के वास्तु नियमों के बारे में विस्तार से जानें.

किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए?

अगर आपने अपने घर की दक्षिण दीवार पर घड़ी लगाई है, तो उसे तुरंत हटा दें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घड़ी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगानी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि यह दिशा पितरों और यमराज की होती है. इसलिए, दक्षिण दिशा में कभी भी समय नहीं देखना चाहिए. इससे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और परिवार के सदस्यों की प्रगति में भी बाधा आ सकती है. इसीलिए दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना वर्जित माना जाता है.

किस दिशा में घड़ी लगाना शुभ होता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सही दिशा में घड़ी लगाना बहुत ज़रूरी है. इससे परिवार के सदस्यों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के जीवन से बुरे समय को भी दूर किया जा सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घड़ी हमेशा घर के उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए. ये दिशाएं घड़ी लगाने के लिए शुभ मानी जाती हैं. ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

मुख्य द्वार पर घड़ी न लगाएं

ऐसा माना जाता है कि घर के दरवाजे के ऊपर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए. ऐसा करने से आने-जाने वाले लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा, इससे आर्थिक नुकसान और नकारात्मकता बढ़ सकती है. इसलिए, वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है. आप इसे ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां से घर में प्रवेश करते ही आपकी नजर उस पर पड़े, लेकिन इसका मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए.

अपने घर में कभी भी घड़ी न रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कभी भी टूटे हुए शीशे वाली घड़ी नहीं रखनी चाहिए. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों की खुशियों पर बुरा असर पड़ सकता है. अगर घड़ी का शीशा टूटा हुआ है, तो उसे तुरंत बदल दें. साथ ही, घर में बंद या धीरे चलने वाली घड़ी रखने से बचें. इससे आपकी तरक्की पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आर्थिक तंगी आ सकती है. इसलिए, अगर घड़ी की बिक्री कम हो रही है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए.

वास्तु के अनुसार अपने घर में घड़ी लगाना

ऐसा माना जाता है कि घड़ी खरीदते समय उसकी सुंदरता के अलावा अन्य बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है. अपने घर में सही आकार की घड़ी लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. इन्हें घर में सही दिशा में रखने से उन्नति के अवसर बनते हैं और सकारात्मक वातावरण बना रहता है.