Vastu Tips: घर में गलत दिशा में रखा टीवी बन सकता है नेगेटिविटी की वजह, जानें सही दिशा
Vastu Tips : आज हम यह समझेंगे कि घर में टीवी रखने की सही दिशा कौन-सी है, ताकि घर का माहौल सकारात्मक बना रहे। आइए, वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे विस्तार से जानते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 16, 2025 11:23:01 PM IST

where to keep tv in home According to vastu
where to keep tv in home According to vastu

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर चीज की सही दिशा का विशेष महत्व है. प्रत्येक देवता की एक निर्धारित दिशा होती है और इन नियमों का पालन करने से घर में वास्तु दोष नहीं आता. वहीं, अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो घर और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे धन का नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. इसी तरह, घर में टीवी रखने की सही दिशा जानना भी बेहद जरूरी है।.वास्तु नियमों का पालन करने से आप नुकसान और समस्याओं से बच सकते हैं. आइए, विस्तार से जानते हैं कि घर में टीवी कहां रखना सबसे सही होगा.

टीवी रखने की सही दिशा

अगर आप छात्र हैं या ऑफिस में काम करते हैं, तो अपने घर में टीवी पूर्व दिशा में रखना सबसे लाभकारी माना जाता है. इस दिशा में टीवी देखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधा कम होती हैं.

टीवी की सही दिशा और आर्थिक स्थिति

यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो घर में टीवी को उत्तर दिशा में रखना लाभदायक होता है. उत्तर दिशा को हमेशा से कुबेर देवता की दिशा माना गया है. इस दिशा में टीवी रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है और पैसों से जुड़ी परेशानी कम होती हैं.

Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी

Gem Astrology: जानिए कौन सा रत्न पहनते ही दौड़कर आएगा धन और बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

बेडरूम में टीवी न रखें

वास्तु के अनुसार बेडरूम में टीवी रखना सही नहीं माना जाता है. इससे दंपत्ति के बीच झगड़े और तनाव बढ़ सकते हैं, साथ ही धन हानि की समस्याएं भी आ सकती हैं. टीवी को बेडरूम के बजाय हॉल या ड्रॉइंग रूम में सही दिशा चुनकर रखा जाए.

इस दिशा में टीवी न रखें

कभी भी टीवी को दक्षिण दिशा में न रखें. दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है और इस दिशा में टीवी रखने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. इससे जीवन में नकारात्मक घटनाएं बढ़ सकती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद, झगड़े बढ़ सकती हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

