Vastu Shastra: जेब में पैसा नहीं टिकता? वास्तु के ये उपाय दूर कर सकते हैं आर्थिक तंगी, मां लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा

Vastu Shastra: कई लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन महीने के आखिर तक उनकी जेब लगभग खाली हो जाती है. अक्सर लोग इसे किस्मत या बढ़ते खर्चों का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और कुछ वास्तु दोष भी जिम्मेदार हो सकते हैं. मान्यता है कि घर की दिशाएं, साफ-सफाई और वस्तुओं की सही व्यवस्था धन के प्रवाह पर सीधा असर डालती हैं.

मुख्य द्वार को रखें साफ

वास्तु वास्तु शास्त्र का कहना है कि यदि कुछ आसान उपायों को नियमित रूप से अपनाया जाए तो आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वातावरण बन सकता है.

मुख्य द्वार को रखें साफ, यहीं से आती है सकारात्मक ऊर्जा वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है. मान्यता है कि यदि घर के प्रवेश द्वार पर गंदगी, जूते-चप्पलों का ढेर या अंधेरा रहता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है. इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए. शाम के समय वहां दीपक जलाने से सकारात्मकता बढ़ती है और घर में सुख-समृद्धि का माहौल बनता है. माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

तिजोरी की दिशा बदल सकती है धन की स्थिति

वास्तु शास्त्र के अनुसार धन और कीमती सामान रखने वाली तिजोरी या अलमारी की दिशा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है.साथ ही तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए. उत्तर दिशा को कुबेर देव की दिशा माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में खुलने वाली तिजोरी धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता में सहायक होती है.

घर में टपकता नल बढ़ा सकता है खर्च

वास्तु में जल तत्व को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यदि घर में कोई नल लगातार टपकता रहता है या पानी बेवजह बहता है तो इसे आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि घर में यदि कहीं पाइप या नल लीक हो रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए. इससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि खर्चों पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलती है. वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और अवसरों की दिशा माना गया है. इस दिशा में भारी फर्नीचर, कबाड़ या अनुपयोगी सामान रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को जितना संभव हो साफ, खुला और व्यवस्थित रखना चाहिए. इस दिशा में जल से जुड़ी कोई छोटी सजावटी वस्तु या फाउंटेन रखना भी शुभ माना जाता है.

टूटा-फूटा सामान बढ़ा सकता है नकारात्मकता

घर में लंबे समय से पड़ा खराब सामान, बंद घड़ियां, टूटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अनुपयोगी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं. वास्तु शास्त्र में इन्हें आर्थिक बाधाओं और अनावश्यक खर्चों का कारण माना गया है. घर से बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं को समय-समय पर हटाते रहना चाहिए. व्यवस्थित और खुला घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और समृद्धि के अवसर बढ़ाता है.

सिंक में जूठे बर्तन छोड़ना माना जाता है अशुभ

वास्तु मान्यताओं के अनुसार रात में रसोई के सिंक में जूठे बर्तन छोड़ना शुभ नहीं माना जाता. ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसी तरह रसोई में दवाइयां रखने से भी बचना चाहिए. रसोई को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है.

बुधवार को करें गणेश जी का यह सरल उपाय

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.इसके साथ ही घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ता है और कार्यों में आने वाली रुकावटें भी कम होने लगती हैं. वास्तु वास्तु शास्त्र का मानना है कि धन संचय केवल कमाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि घर का वातावरण, सकारात्मक ऊर्जा और जीवनशैली भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यदि घर को व्यवस्थित रखा जाए और वास्तु से जुड़े कुछ सरल नियमों का पालन किया जाए तो आर्थिक स्थिरता और सुख-समृद्धि के अवसर बढ़ सकते हैं.