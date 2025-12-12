Home > एस्ट्रो > Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?

Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?

Vastu Tips: घर का हर स्थान अपना अलग और विशेष महत्व रखता है. घर में मौजूद ब्रह्मस्थान का अपना महत्व है. घर के ब्रह्मस्थान को घर का दिल कहा जाता है. जानते हैं कहां होता है घर का ब्रह्मस्थान और इस जगह पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए.

By: Tavishi Kalra | Published: December 12, 2025 2:25:13 PM IST

Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?


Vastu Tips: वास्तु के नियमों का पालन करना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है. घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जीवन में समस्याएं, दिक्कतें, आर्थिक तंगी, मुश्किलें लेकर आता है. किसी हर किसी को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तु के नियमों का पालन हो और अगर वास्तु दोष है तो उसके लिए उपाय किए जाए.

कहां होता है घर का ब्रह्मस्थान?

घर का ब्रह्मस्थान घर का प्रमुख स्थान होता है. ब्रह्मस्थान घर के ठीक बीच में होता है. जिसे पहले आंगन कहा जाता था. यह स्थान घर में ऊर्जा के प्रवाह (Positive Energy) के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसीलिए घर का ब्रह्मस्थान कभी भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए.

  • इसे खाली, हल्का और साफ़-सुथरा रखना चाहिए. घर के ब्रह्मस्थान में भारी फर्नीचर रखना शुभ नहीं होता है. इसीलिए इस सब चीजों से बचना चाहिए. घर के आंगन या ब्रह्मस्थान को कोशिश करें और खाली रखें. 
  • घर के आंगन या ब्रह्मस्थान से एनर्जी घर के बाकि हिस्सों में प्रवाह करती है. इसीलिए घर के इस स्थान पर भारी फर्नीचर, कूड़ेदान या झाड़ू-पोछा जैसी चीजें भी यहां नहीं रखनी चाहिए.
  • पहले के समय में घर के आंगन या ब्रह्मस्थान पर तुलसी का पौधा लगाया जाता था. तुलसी को जीवित देवी कहा जाता है. जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है.  इसीलिए तुलसी का पौधा या पेड़ हमेशा घर के आंगन या ब्रह्मस्थान पर लगाया जाता था, जिससे वहां से पॉजीटिव एनर्जी बाकि जगह भी फैले.
  • घर का ब्रह्मस्थान घर के लोगों से जुड़ा होता है.इस जहां की ऊर्जा घर के लोगों का स्वास्थ्य, समृद्धि और धन से जुड़ी होती है.
  • घर का ब्रह्मस्थान हमेशा खुला होना चाहिए. ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि घर के ब्रह्मस्थान पर 5 तत्वों का मिलन होता है, जहां से पॉजीटिव एनर्जी का संचार होता है. इसीलिए पहले के समय में घरों में बड़े-बड़े आंगन होते थे.

घर के ब्रह्मस्थान पर फर्नीचर रखने का प्रभाव 

  • अगर आप घर के ब्रह्मस्थान पर भारी फर्नीचर रखते हैं तो यहां से नेगेटिव एनर्जी आती है. साथ ही घर के लोगों में किसी ना किसी प्रकार की दिक्कतें चलती रहती है. जैसे बिमारी,आर्थिक तंगी, रिश्तों में अनबन.
  • इसीलिए घर के ब्रह्मस्थान यानि के दिल में बहुत ज्यादा बोझ ना रखें, वरना घर में रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: home-hero-pos-8Vastu TipsVastu Tips for Home
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?
Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?
Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?
Vastu Tips: घर के ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखने से क्यों बिगड़ता है घर का संतुलन?