Vastu Tips For Home: घर को आकर्षक बनाने के लिए कर रहें है इन चीजों का प्रयोग, तो हो जाएं अलर्ट! नहीं किया बदलाव तो हो सकती है पारिवारिक शांति भंग

Vastu Shastra: अकसर देखा गया है कि जो लोग अपने बेडरूम को सजाने में अधिक रुचि लेते हैं। वे तरह-तरह की आकृतियों और तस्वीरों इत्यादि का प्रयोग करके अपने घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कई बार लोग कमरे की दीवारों को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए उन पर पशु-पक्षियों और देवी-देवताओं की तस्वीरें भी लगा देते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दीवारों पर पशु-पक्षी का चित्र या इनकी आकृति लगाना शुभ नहीं माना जाता है। आज इस लेख में पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया है कि वास्तु अनुसार घर में प्रयोग किए जाने वाले और न किये जाने वाले चित्र और आकृति के विषय में विस्तार से जानेंगे।

हिंसक चित्रों के प्रयोग से बढ़ती है नकारात्मकता

माना गया है कि घर में कुछ जानवरों और पशु-पक्षियों की तस्वीरें घर की सुख-शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यह नकारामकता इतनी बढ़ जाती है कि हमारे वैवाहिक जीवन में इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। शयनकक्ष आराम एवं प्रेम का आधार है, श्रृंगार रस युक्त है। हिंसक चित्र में श्रृंगार रस का अभाव होता है इसलिए बेडरूम में हिंसक पशुओं के चित्र नहीं लगाने चाहिए। उदाहरण के लिए गिद्ध, उल्लू, कबूतर, कौआ, मोर, बाज और बगुले जैसे पक्षियों की फोटो या चित्र दीवारों पर नहीं लगाने चाहिए।

इस तरह की बेडशीट का न करें प्रयोग

आजकल बेडरूम को आकर्षक बनाने और न्यू लुक देने के चक्कर में लोग बेडशीट भी जानवरों और पशु पक्षियों के प्रिंट वाली बिछाते हैं, इस प्रकार की बेडशीट को बेड में न बिछाएं, इससे बुरे सपने आते हैं। इनके प्रयोग से आपके व्यवहार में भी हिंसात्मक प्रवृत्ति की झलक दिखाई देने लगती है।

पति पत्नी के बीच बढ़ता है तनाव

यदि हम बात करें पशुओं की तो बेडरूम में शेर, चीता, सांप, बाघ, काली बिल्ली इत्यादि जानवरों की तस्वीर या इनकी जैसी आकृति भी नहीं लगानी चाहिए। जो लोग साहसी मानसिकता और रोमांचक प्रवृत्ति के होते हैं, अक्सर वे इस तरह की आकृति और तस्वीरों का प्रयोग अपने घर में करते हैं, परंतु यह पूर्णतः गलत है। ऐसे जानवरों में होने वाली निगेटिव एनर्जी आपको समस्याओं में डाल सकती है। बेडरूम में इस प्रकार की तस्वीरें पति-पत्नी के बीच में तनाव उत्पन्न करती हैं और इनके बीच अनावश्यक झगड़े कराती हैं। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच में कलह होती है। बच्चों में भी नकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं।

धन की होती है बर्बादी

विनाश से जुड़ी तस्वीरें जैसे महाभारत का युद्ध या डूबती हुई नाव की फोटो इत्यादि को बेडरूम में लगाने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखने से मन में नकारात्मकता और उग्रता का भाव आता है। बहते हुए पानी जैसे झरने इत्यादि की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए ऐसी तस्वीर घर में पैसे की बर्बादी का कारण बन सकती हैं।

घर में करें इन तस्वीरों का प्रयोग

वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में शेर की फोटो लगाना चाहते हैं तो शेर के ऊपर मां दुर्गा बैठी हों, इसी प्रकार यदि आप सांप की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो वह तस्वीर भगवान शंकर के गले में सांप वाली हो। इस प्रकार की फोटो का चयन करें। यहां एक और बात ध्यान का आपको खास ध्यान रखना है कि देवी-देवताओं के किसी भी रूप की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी है।