क्या आपके घर में लगी है सही तस्वीर? ये पक्षी बदल सकते हैं किस्मत और वास्तु का खेल

Vastu Tips For Birds Pictures: वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर, हंस, तोता, कबूतर और सारस जैसे पक्षियों की तस्वीरें घर में शुभ मानी जाती हैं. इन्हें सही दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, रिश्तों में मधुरता आती है और सुख-समृद्धि का वातावरण बनता है. प्रत्येक पक्षी का अपना अलग वास्तु महत्व बताया गया है.

मान्यता है कि कुछ खास पक्षियों की तस्वीरें घर में सही दिशा में लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है. आइए जानते हैं किन पक्षियों की तस्वीरें वास्तु में शुभ मानी गई हैं और उन्हें घर में कहां लगाना चाहिए.

वास्तु में पक्षियों का क्या महत्व है?

वास्तु शास्त्र में प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है. पेड़-पौधे, जल और पशु-पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. यही वजह है कि कुछ पक्षियों की तस्वीरें घर में लगाने की सलाह दी जाती है.ऐसा माना जाता है कि ये तस्वीरें घर के वातावरण को बेहतर बनाती हैं और परिवार के लोगों के बीच प्रेम, शांति और सामंजस्य बढ़ाने में मदद करती हैं.

मोर की तस्वीर से बढ़ती है शुभता

मोर को भारतीय संस्कृति में बेहद शुभ और पवित्र पक्षी माना गया है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में मोर की तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.मोर सुंदरता, सम्मान और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. इसे ड्रॉइंग रूम या बैठक में लगाना शुभ माना जाता है.

हंस की तस्वीर दिलाती है मानसिक शांति

हंस को ज्ञान, विवेक और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हंस की तस्वीर लगाने से मन शांत रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल बना रहता है.हंस की तस्वीर को स्टडी रूम या पूजा स्थल के आसपास लगाना लाभकारी माना जाता है.

तोते की तस्वीर बढ़ाती है रिश्तों में मिठास

तोता प्रेम, खुशहाली और अच्छे संवाद का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि घर में तोते की तस्वीर लगाने से परिवार के लोगों के बीच आपसी समझ बेहतर होती है.वास्तु के अनुसार तोते की तस्वीर को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जा सकता है.

ध्यान रखने वाली बात

वास्तु शास्त्र में बताए गए ये उपाय धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. यदि आप घर में सकारात्मक माहौल और सुंदर सजावट चाहते हैं, तो इन पक्षियों की तस्वीरों को सही दिशा में लगाकर देख सकते हैं.