Home > धर्म > बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार

बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार

Vastu Tips: अगर बेडरूम में शीशा लगाना ज़रूरी हो, तो उसे उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाना सबसे अच्छा होता है. ध्यान रखें कि शीशे में बिस्तर की झलक न दिखे. अगर कमरे में ऐसा शीशा पहले से लगा हो, तो रात में उसे पर्दे या कपड़े से ढकना अच्छा माना जाता है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 24, 2026 4:43:09 PM IST

बेडरूम की इस दीवार पर कभी न लगाएं शीशा
बेडरूम की इस दीवार पर कभी न लगाएं शीशा


Vastu Tips: लोग अक्सर अपने घरों को सुंदर और मॉडर्न दिखाने के लिए अपने बेडरूम में बड़े शीशे लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में शीशों को लेकर बहुत सख्त नियम हैं? वास्तु के अनुसार, गलत दिशा में रखा शीशा पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव, कलह और दूरी पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं कि बेडरूम की किन दीवारों पर शीशा नहीं लगाना चाहिए और उनसे जुड़े वास्तु नियम क्या हैं.

इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में कभी भी ऐसा शीशा नहीं लगाना चाहिए जिसमें बिस्तर या सोते समय पति-पत्नी का रिफ्लेक्शन दिखे. बिस्तर के ठीक सामने रखा शीशा अशुभ माना जाता है. माना जाता है कि इससे शादीशुदा ज़िंदगी में तीसरे लोगों का दखल बढ़ सकता है और पति-पत्नी के बीच कलह हो सकती है. इसके अलावा, बिस्तर के सामने रखा शीशा मानसिक तनाव, बेचैनी और नींद से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है. वास्तु एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि सोते समय शरीर की एनर्जी शीशे से वापस रिफ्लेक्ट होती है, जिससे नेगेटिव असर होता है.

You Might Be Interested In

बेडरूम में शीशा लगाने की सही दिशा क्या है?

 अगर बेडरूम में शीशा लगाना ज़रूरी हो, तो उसे उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाना सबसे अच्छा होता है. ध्यान रखें कि शीशे में बिस्तर की झलक न दिखे. अगर कमरे में ऐसा शीशा पहले से लगा हो, तो रात में उसे पर्दे या कपड़े से ढकना अच्छा माना जाता है.

यह शादीशुदा जिंदगी पर कैसे असर डालता है?

वास्तु शास्त्र में, शीशों को एनर्जी बढ़ाने वाला माना जाता है. इसलिए, अगर बेडरूम में टेंशन, बहस या नेगेटिविटी है, तो शीशे उस एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं. यही वजह है कि अक्सर छोटी-छोटी बातों पर छोटी-छोटी बहसें बढ़ जाती हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं. हालांकि यह कई लोगों को अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा और वास्तु की मान्यताएं घर की दिशा और चीज़ों की जगह को मन की शांति और परिवार की खुशी से जोड़ती हैं.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र की जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Vastu Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार
बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार
बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार
बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार