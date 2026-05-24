बेडरूम में इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा? नहीं तो तबाह हो जाएगा हंसता खेलता परिवार

Vastu Tips: लोग अक्सर अपने घरों को सुंदर और मॉडर्न दिखाने के लिए अपने बेडरूम में बड़े शीशे लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में शीशों को लेकर बहुत सख्त नियम हैं? वास्तु के अनुसार, गलत दिशा में रखा शीशा पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव, कलह और दूरी पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं कि बेडरूम की किन दीवारों पर शीशा नहीं लगाना चाहिए और उनसे जुड़े वास्तु नियम क्या हैं.

इस दिशा में कभी न लगाएं शीशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में कभी भी ऐसा शीशा नहीं लगाना चाहिए जिसमें बिस्तर या सोते समय पति-पत्नी का रिफ्लेक्शन दिखे. बिस्तर के ठीक सामने रखा शीशा अशुभ माना जाता है. माना जाता है कि इससे शादीशुदा ज़िंदगी में तीसरे लोगों का दखल बढ़ सकता है और पति-पत्नी के बीच कलह हो सकती है. इसके अलावा, बिस्तर के सामने रखा शीशा मानसिक तनाव, बेचैनी और नींद से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है. वास्तु एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि सोते समय शरीर की एनर्जी शीशे से वापस रिफ्लेक्ट होती है, जिससे नेगेटिव असर होता है.

बेडरूम में शीशा लगाने की सही दिशा क्या है?

अगर बेडरूम में शीशा लगाना ज़रूरी हो, तो उसे उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाना सबसे अच्छा होता है. ध्यान रखें कि शीशे में बिस्तर की झलक न दिखे. अगर कमरे में ऐसा शीशा पहले से लगा हो, तो रात में उसे पर्दे या कपड़े से ढकना अच्छा माना जाता है.

यह शादीशुदा जिंदगी पर कैसे असर डालता है?

वास्तु शास्त्र में, शीशों को एनर्जी बढ़ाने वाला माना जाता है. इसलिए, अगर बेडरूम में टेंशन, बहस या नेगेटिविटी है, तो शीशे उस एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं. यही वजह है कि अक्सर छोटी-छोटी बातों पर छोटी-छोटी बहसें बढ़ जाती हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं. हालांकि यह कई लोगों को अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा और वास्तु की मान्यताएं घर की दिशा और चीज़ों की जगह को मन की शांति और परिवार की खुशी से जोड़ती हैं.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र की जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.