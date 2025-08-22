Vastu Shastra:घर में नया झाड़ू लाने के बाद करें ये काम, मां लक्ष्मी की आप पर बरसेगी कृपा, शांति और समृद्धि से भर जाएगा आपका जीवन

Vastu Shastra for Broom: वास्तु शास्त्र में झाड़ू को न केवल सफाई का साधन माना जाता है, बल्कि सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। झाड़ू घर से गंदगी और नकारात्मकता दूर करती है, जिसके कारण यह देवी लक्ष्मी को प्रिय है। नई झाड़ू लाने के बाद कुछ काम करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

शुभ मुहूर्त में झाड़ू लाना शुभ होता है

वास्तु शास्त्र की माने तो, नए झाड़ू को खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त का चुनाव करना चाहिए।बता दे कि, इसके लिए गुरुवार और शुक्रवार जैसे शुभ दिन सही माने जाते हैं। झाड़ू को सम्मानपूर्वक घर मे लाना चाहिए लाएँ और कभी भी ज़मीन पर नही रखना चाहिए। इसे हमेशा साफ़ और ऊँचे स्थान पर रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नई झाड़ू घर लाने के बाद, उसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करें। उसे साफ़ पानी से धोकर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएँ। ऐसा करने से घर में धन-संपत्ति बढ़ती है। पूजा के बाद झाड़ू को सही जगह पर रखें।

झाड़ू को इस जगह रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू को हमेशा दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखें। इसे रसोई या पूजा कक्ष में न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखें, ताकि यह किसी को दिखाई न दे। इसे उल्टा रखने से बचें, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। सही दिशा में रखी गई झाड़ू समृद्धि लाती है।

झाड़ू का सही उपयोग कैसे करें?

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, रात में झाड़ू लगाना सही नही माना जाता है, ऐसा कहते है कि इसे देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। सुबह और दोपहर में ही घर की सफाई करें। झाड़ू लगाते समय घर के गंदगी को बाहर की ओर ले जाना चाहिए ना की अंदर ओर। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है।

Jitiya Vrat 2025: बिहार-यूपी में धूमधाम से मनाया जाने वाला संतान की रक्षा का ये पर्व कब है? जानें तारीख और इसका महत्व

ये गलतियाँ पड़ सकती हैं महंगी

वास्तु के अनुसार, झाड़ू पर पैर रखना, उसे गंदा रखना या टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करना अशुभ होता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा न रखें, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, घर में एक से ज़्यादा झाड़ू न रखें, क्योंकि इससे घर में कलह और अस्थिरता बढ़ती है। हमेशा साफ़ और मज़बूत झाड़ू चुनें। पुरानी झाड़ू को फेंकते समय उसे सम्मानपूर्वक विदा करें। उसे कूड़ेदान में न फेंकें, बल्कि किसी सुनसान जगह पर रखें या दान कर दें। शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू हटाना शुभ माना जाता है। नई झाड़ू लाने से पहले पुरानी झाड़ू हटा दें ताकि घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए।

इस दिन से शुरू हो रहा पितृपक्ष, जानें क्या होता है काम्य श्राद्ध और इसे जुड़े महत्व और नियम?

यह सुख-शांति का प्रतीक है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू न सिर्फ़ घर को साफ़ रखती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और धन को भी आकर्षित करती है। नई झाड़ू लाने के बाद इन वास्तु टिप्स को ज़रूर अपनाएँ और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएँ। सही समय, सही दिशा और सम्मान के साथ झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।