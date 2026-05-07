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Vastu Shastra: घर में सांप की तस्वीर लगाने से क्या होता है? वास्तु शास्त्र में बताए गए खास नियम

Vastu Shastra: सनातन धर्म और वास्तु शास्त्र में नागों को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि घर में सही दिशा में सांप की तस्वीर या प्रतिमा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 7, 2026 8:42:31 PM IST

नाग देवता की प्रतिमा किस दिशा में रखना होता है शुभ
नाग देवता की प्रतिमा किस दिशा में रखना होता है शुभ


Vastu Shastra: सनातन धर्म में सांप या नाग को अत्यंत पूजनीय माना गया है. धार्मिक मान्यताओं में नागों का संबंध शक्ति, सुरक्षा और दिव्य ऊर्जा से जोड़ा जाता है. भगवान शिव स्वयं अपने गले में नाग धारण करते हैं, जबकि कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य कर वृंदावनवासियों को भय से मुक्ति दिलाई थी. वहीं विष्णु को क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान बताया गया है. धार्मिक महत्व के साथ-साथ वास्तु शास्त्र में भी नागों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में सही दिशा में सांप की प्रतिमा या पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं.

घर में सांप की तस्वीर लगाने से जुड़े वास्तु लाभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सांप की तस्वीर, पेंटिंग या प्रतिमा लगाने से घर की सुख-समृद्धि पर बुरी नजर का प्रभाव कम होता है. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है. ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों के घर में उचित स्थान पर नाग की प्रतिमा स्थापित होती है, उनके कार्यों में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं. करियर और व्यवसाय में रुकावटें दूर होने तथा मानसिक भ्रम कम होने की मान्यता भी बताई जाती है.

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किस दिशा में लगानी चाहिए सांप की प्रतिमा?

वास्तु शास्त्र के अनुसार सांप की तस्वीर या प्रतिमा को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना गया है. इन दिशाओं को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. मान्यता है कि सही दिशा में नाग की प्रतिमा रखने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है. वहीं अन्य दिशाओं में इसे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

बड़ी प्रतिमा लगाने से क्यों बचने की दी जाती है सलाह?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में हमेशा सांप की छोटी तस्वीर या छोटी प्रतिमा ही रखनी चाहिए. बहुत बड़ी प्रतिमा या पेंटिंग को सकारात्मक ऊर्जा में बाधा और भय का कारण माना जाता है. इसके अलावा सांप की तस्वीर या प्रतिमा को घर के मुख्य द्वार या रसोई के सामने लगाने से भी बचने की सलाह दी जाती है.

घर की नींव में नाग-नागिन रखने की परंपरा

कई लोग घर निर्माण से पहले ज्योतिषीय सलाह लेकर नींव में धातु से बने नाग-नागिन का जोड़ा भी स्थापित करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव दूर रहते हैं. ज्योतिषविदों के अनुसार चांदी या अन्य धातु के नाग-नागिन रखने से घर के लोगों को भ्रम और भटकाव से बचाव मिलता है. कुछ लोग विशेष अवसरों पर मंदिरों में धातु के नाग-नागिन अर्पित भी करते हैं.

धार्मिक आस्था और वास्तु मान्यताओं का जुड़ाव

भारत में नाग पूजा केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा के सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है. वास्तु शास्त्र में बताई गई मान्यताओं को लोग आस्था और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं. हालांकि किसी भी वास्तु उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर माना जाता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: picture of snakeVastu Shastra
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