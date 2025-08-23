अब मेहरबान होंगी मां लक्ष्मी, धन की होगी वर्षा…बस आजमा लें इन वास्तुओं के ये 6 चमत्कारी उपाय

Vastu Tips: मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति धनवान होता है। व्यक्ति को जीवन में सभी सुखों का अनुभव होता है। लेकिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए बताते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप किस तरह के उपाय कर सकते हैं।

कमाल के हैं ये अचूक उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सबसे पहले आपकों अपने घर का माहौल सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिस घर में सकारात्मक माहौल रहता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। साथ ही जहां परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और पति-पत्नी के बीच स्नेह रहता है वहां मां लक्ष्मी वास करती है।

वास्तुशास्त्र के मुताबिक, घर में साफ-सफाई रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।

मां लक्ष्मी का बरसेगा आशिर्वाद

वास्तुशास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी का आशिर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिह्न लगाने चाहिए। जैसे – कलश, मछली, कमल, शंख आदि। इसके साथ ही मुख्य द्वार के ऊपर दोनों तरफ स्वास्तिक एवं ओम आदि चिह्न बना या लगा सकते हैं। इसके साथ ही घन लाभ के लिए घर में कमलगट्टे की माला रख सकते हैं। माना जाता है कि कमलगट्टे की माला को रखने से घर में धन प्राप्ति को मार्ग खुलते हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।

धन लाभ के लिए घर में गोमती चक्र भी आप रख सकते हैं। गोमती चक्र को घर में रखने से सुख-शांति व समृद्धि का वास होता है। 11 गोमती चक्र पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। पूजा की जगह पर मोर पंख रखना काफी शुभ माना जाता है। इस जगह पर मोर पंख रखने से काफी अच्छा लाभ मिलता है। इस जगह पर मोर पंख रखने से धनलाभ होता है। इस जगह मोर पंख आपको भाग्यवान रखने में मदद करता है।



Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।