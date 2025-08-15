Home > धर्म > Vastu Shastra: दूध का उबल कर गिरना देता है बेहद अशुभ संकेत, हुई है आपसे भी गलती, तो बचाव के लिए करें ये उपाय

Vastu Shastra: घर में हर कोई दूध उबालता हैं, लेकिन दूध के उबालते हुए बेहद ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं दूध उबल के निचे ना गिर आए, ऐसे कई बार हो भी जाता हैं, जिससे नुकसान भी होता है, ऐसे में कई लोग का मानना है कि दूध का उबल कर गिरना शुभ होता है और कई लोग मानते हैं कि ऐसा होना अशुभ माना जाता हैं।

Published: August 15, 2025 16:46:21 IST

Published: August 15, 2025 16:46:21 IST

Vastu Shastra: घर में हर कोई दूध उबालता हैं, लेकिन दूध के उबालते हुए बेहद ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं दूध उबल के निचे ना गिर आए, ऐसे कई बार हो भी जाता हैं, जिससे नुकसान भी होता है, ऐसे में कई लोग का मानना है कि दूध का उबल कर गिरना शुभ होता है और कई लोग मानते हैं कि ऐसा होना अशुभ माना जाता हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध का उबल के गिरना कैसा संकेत हैं, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि दूध का उबल के गिरना कैसा संकेत है अशुभ या शुभ ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध का उबल के गिरना होता है अशुभ (According To Vastu Shastra, Spilling Of Milk After Boiling Is Inauspicious)

दरअसल, वास्तु शास्त्र रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर कई तरह के संकेत देता है, जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति अशुभ परिणामों से बच सकता है और जीवन को खुशनुमा बना सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध का उबल कर गिरना अशुभ संकेत माना जाता हैं, ऐसा इसलिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में दूध को चंद्रमा से जोड़ा गया है और दूध उबालते समय गैस का इस्तेमाल होता है, जिससे अग्नि निकलती है, जो मंगल का कारक होती है और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा और मंगल प्रवृत्ति में एक-दूसरे के विपरीत माने जाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि उबलता हुआ दूध गिरने से घर में लड़ाई-झगड़े होते है, इसलिए दूध उबालते समय बरतनी चाहिए। 

हाथ से दूध का गिलास छूटकर जमीन पर गिर से लगता है दोष (If A Glass Of Milk Slips From One’s Hand And Falls On The Ground, It Is Considered A Fault)

इसके अलावा हाथ से दूध का गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाना भी अपशकुन माना जाता है और कहा जाता है कि गिरता हुआ दूध चंद्र के दोष को बढ़ाता है और शकुन शास्त्र के अनुसार दूध का गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाने से मानसिक और आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। अगर आपके साथ गलती से ऐसा हो जाए तो आप मां अन्नपूर्णा से जरूर क्षमा मांगे। 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

