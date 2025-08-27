Home > धर्म > वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि

वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि

Vastu Shastra: हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्य को भाग्य, ऊर्जा, और धन-समृद्धि देने वाला माना जाता है , अक्सर लोग अपने घर में सूर्य के तांबे की प्रतिमा भी लगाते है मान्यताओं के अनुसार यह घर से नकारात्मकता दूर करती है, लेकिन इसको सही दिशा में लगाना चाहिए, आइए समझतें हैं इसके बारे में विस्तार से...

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 27, 2025 10:16:04 IST

best direction for copper sun vastu, vastu rules for copper sun
best direction for copper sun vastu, vastu rules for copper sun

Vastu Shastra: हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्य को भाग्य, ऊर्जा, और धन-समृद्धि देने वाला माना जाता है , अक्सर लोग अपने घर में सूर्य के तांबे की प्रतिमा भी लगाते है मान्यताओं के अनुसार यह घर से नकारात्मकता दूर करती है, लेकिन इसको सही दिशा में लगाना चाहिए, आइए समझतें हैं इसके बारे में विस्तार से…

1 वास्तु के अनुसार तांबे के सूर्य का महत्व

सूर्य को हमारे जीवन में शक्ति का स्रोत माना जाता है वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार तांबा ऊर्जा का एक अच्छा संवाहक है इसलिए तांबे के सूर्य को घर में स्थापित करने से धन-धान्य, स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है । इसे हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए ऐसा करने से माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त मिलती है।

2 तांबे का सूर्य लगानें की सही दिशा

तांबे के सूर्य को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए, सूर्य को लगाने की सबसे शुभ दिशा पूर्व है। इस दिशा में लगाया गया सूर्य हमेशा खुशहाली और सकारात्मकता लेकर आता है, सूर्य को ऐसे स्थापित करें कि सुबह –सुबह वह किरणों के संपर्क में आ सके।

3 सूर्य का सही स्थान का चयन

तांबे के सूर्य को हमें हमेशा ड्रॉइंग रूम ,पूजा घर, या हॉल में ही लगाना चाहिए है। इसे आप मुख्य द्वार के पास भी लगा सकते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में ना आए। इसे बेडरूम, रसोई या बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है।साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें ,सूर्य हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए। गंदा या धूल लगा सूर्य नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है।

4 गलत दिशा में लगाने से बचें

गलत दिशाओं में सूर्य को रखने से आर्थिक हानि व मानसिक तनाव भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में तांबे के सूर्य को दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना अशुभ माना जाता है व शौचालय, कूड़ेदान या गंदे स्थान के पास भी इसे नहीं रखना चाहिए क्योंकि गलत दिशा वास्तु दोष को बढ़ा सकती है।

5 सूर्य की पूजा

हमें तांबे वाले सूर्य को स्थापित करने से पहले इसको गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए व हल्दी-कुमकुम इत्यादि से तिलक लगाकर पूजा करना चाहिए। इसे हमें रविवार को इसे स्थापित करने से विशेष लाभ मिलता है व स्थापना के समय ‘ॐ सूर्याय नमः’ मंत्र का 11 बार जप करें।

6 धन की बढ़ोतरी

तांबे के सूर्य को यदि हम सही दिशा में लगातें हैं तो इससे धन, यश और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है व करियर में उन्नति, पारिवारिक सौहार्द और मानसिक शांति लाता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: best direction for copper sun vastuvastu rules for copper sun
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि
वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि
वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि
वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?