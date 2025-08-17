vastu sashtra: क्या घर के मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल उतारना शुभ होता है? जानिए फायदे और नुकसान

Vastu Tips for Home: भारतीय संस्कृति और परंपरा में घर के मुख्य द्वार को बहुत खास महत्व दिया गया है। यह न सिर्फ हमारे घर में आने-जाने का रास्ता होता है, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ शक्तियों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए मुख्य द्वार पर कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं बातों में से एक है – जूते-चप्पल उतारकर रखना। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई घर के मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल उतारना शुभ होता है या इसके कुछ नुकसान भी हैं?

मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल रखने के फायदे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाहर पहने गए जूते-चप्पल पर धूल-मिट्टी, गंदगी और कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा लगी होती है। अगर इन्हें घर के अंदर लाया जाए तो यह घर के वातावरण को प्रभावित करती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है।

मुख्य द्वार पर ही जूते-चप्पल उतारने से घर के अंदर स्वच्छता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से भी यह आदत पवित्र मानी गई है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते-चप्पल उतारना जिस तरह ज़रूरी होता है, उसी प्रकार घर को भी पवित्र स्थान मानकर यह आदत अपनाई जानी चाहिए।

मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल रखने के नुकसान

हालांकि, जूते-चप्पल उतारकर रखना तभी शुभ माना जाता है जब इन्हें सलीके से एक तरफ रखा जाए। यदि इन्हें बेतरतीब ढंग से या बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने रखा जाए तो यह अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है और परिवार में तनाव या अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जूते-चप्पल रखने के लिए हमेशा दरवाजे के बगल में एक स्टैंड या रैक का प्रयोग करना चाहिए।

