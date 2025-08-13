Home > अध्यात्म > घर में बनी रहती है पैसों की तंगी, तो आज से ही अपनाएं ये 5 वास्तु के टिप्स, कुछ ही दिनो में बन जाएंगे मालामाल

घर में बनी रहती है पैसों की तंगी, तो आज से ही अपनाएं ये 5 वास्तु के टिप्स, कुछ ही दिनो में बन जाएंगे मालामाल

Vastu Shastra For Wealth: घर में सुख-समृद्धि और धन बढ़ाने के लिए वास्तु शास्त्र में कई सरल उपाय बताए गए हैं। ये उपाय न केवल आर्थिक स्थिरता लाते हैं, बल्कि परिवार में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। इन उपायों को सही दिशा और सही तरीके से अपनाने से धन चुंबक की तरह आकर्षित होता है।

Published: August 13, 2025 15:36:05 IST

हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की कमी न हो और खुशियाँ बनी रहें। वास्तु शास्त्र के सरल उपाय मेहनत के साथ-साथ धन और सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। मुख्य द्वार, तिजोरी और पूजा स्थल से जुड़े ये उपाय आसान तो हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है।

पश्चिम दिशा में लक्ष्मी-नारायण का चित्र


पश्चिम दिशा में लक्ष्मी-नारायण का चित्र लगाना धन और स्थिरता के लिए शुभ होता है। देवी लक्ष्मी धन की प्रतीक हैं और भगवान नारायण रक्षा प्रदान करते हैं। इस चित्र को पूजा स्थल या बैठक कक्ष में रखें और प्रतिदिन प्रणाम करें।


उत्तर-पूर्व कोने में गंगाजल


वास्तु में, उत्तर-पूर्व कोने को सबसे पवित्र माना जाता है। पूजा स्थल में इस दिशा में गंगाजल की एक छोटी बोतल रखें। गंगाजल नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक संतुलन लाता है। समय-समय पर गंगाजल को ताज़ा करें और पूजा स्थल को साफ़ रखें। इससे धन और समृद्धि आती है।

तिजोरी में पीली सरसों रखें


घर की तिजोरी धन की स्थिरता का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार, तिजोरी को पश्चिम दिशा में रखें और उसमें थोड़ी पीली सरसों डालें। पीली सरसों बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है, जिससे धन सुरक्षित रहता है। इसे एक छोटे लाल कपड़े में बाँधकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बढ़ती है।

मुख्य द्वार पर सही रंग का बनाएं स्वस्तिक

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा और धन का प्रवेश द्वार माना गया है।इसलिए मुख्य द्वार की दिशा के हिसाब सेसही रंग का स्वास्तिक बनाना ही जरूरी होता है।बता दे कि पूर्व में हरा रंग,उत्तर दिशा में नीला, दक्षिण में लाल और पश्चिम में पीला रंग शुभ स्वास्तिक माना जाता है क्योंकि ये ऊर्जा को संतुलित करता है और धन-समृद्धि को आकर्षित करता है।

दक्षिण-पश्चिम में मिट्टी का गुल्लक

दक्षिण-पश्चिम दिशा धन संचय के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिशा में मिट्टी का गुल्लक रखें और समय-समय पर उसमें सिक्के या नोट डालते रहने से धन बढ़ता है। कोशिश करे कि बच्चों से गुल्लक में पैसे डलवाएं ऐसे करना शुभ होता है। यह उपाय धीरे-धीरे धन संचय में वृद्धि करता है और आर्थिक मजबूती प्रदान करता है।

