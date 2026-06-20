Vastu Tips for Home: सोफे के पीछे लगाएं ये तस्वीरें, घर में आएगी धन-दौलत और तरक्की; झट हो जाएंगे रुके हुए काम

Vastu Tips for Home: जब भी आप अपने अपार्टमेंट या घर में शिफ्ट होते हैं, तो सबसे आम सवालों में से एक जो मन में आता है, वह यह है कि वास्तु के हिसाब से चीज़ों को कहाँ रखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोफे के पीछे की दीवार पर एक तस्वीर लगानी चाहिए जो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है. माना जाता है कि सही तस्वीर लगाने से जीवन में स्थिरता और तरक्की आती है. हालाँकि, गलत तस्वीर लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ सकता है.

शुभ तस्वीरों को पॉजिटिविटी, तरक्की, कॉन्फिडेंस और खुशहाली का सिंबल माना जाता है. ऐसी तस्वीरें परिवार के सदस्यों में उत्साह बनाए रखती हैं और घर में खुशनुमा माहौल बनाती हैं.

पहाड़ों की तस्वीर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोफे के पीछे की दीवार पर खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है. माना जाता है कि ऐसी तस्वीर करियर में तरक्की के नए मौके खोलती है और किस्मत को मजबूत करती है. हालाँकि, ध्यान रखें कि पहाड़ की तस्वीर के साथ झरने या नदी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए. केवल शांत और खूबसूरत पहाड़ ही दिखने चाहिए.

उगते सूरज की तस्वीर

पहाड़ों की तस्वीरों के अलावा, सोफे के पीछे उगते सूरज की तस्वीर लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं. अगर आपके सोफे के पीछे की दीवार पूरब या उत्तर-पूर्व की ओर है, तो वहां सूरज की तस्वीर लगाना और भी फायदेमंद साबित होगा.

उड़ते पक्षियों की तस्वीर

ड्राइंग रूम में आसमान में उड़ते रंग-बिरंगे पक्षियों की तस्वीरें बहुत शुभ मानी जाती हैं. सोफे के पीछे की दीवार पर यह तस्वीर लगाने से आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिल सकती है. यह तस्वीर सुख-समृद्धि बढ़ाती है और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है.

हरे-भरे जंगल की तस्वीर

ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे हरियाली या शांत, घने जंगल की तस्वीरें बहुत शुभ मानी जाती हैं. यह तस्वीर तरक्की का प्रतीक मानी जाती है. यह घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखती है और धन के सोर्स खोलती है. ऐसी तस्वीर घर के सभी सदस्यों के लिए तरक्की का रास्ता बनाती है.