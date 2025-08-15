Vastu Guru Manyyaa Exclusive : 15 अगस्त को चमकेगा इन राशियों का भाग्य, जानें लकी कलर और नंबर

15 August 2025 Horoscope: 15 अगस्त यानी आज स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) है। पूरे देश में झंडा लहराने और देशभक्ति के गाने बजने का माहौल रहेगा। ऐसे में ग्रह-नक्षत्र भी अपने-अपने असर दिखा रहे हैं। किसी के लिए यह दिन खुशियों से भरा रहेगा, तो किसी के लिए सोच-समझकर कदम बढ़ाने का इशारा है। आइए, जानते हैं कि आज आपकी राशि के हिसाब से आपका दिन कैसे जाने वाला है।

मेष राशि (Aries)

आज आप पूरे जोश में रहेंगे। जो काम काफी दिन से लटक रहा था, वो आज निपट सकता है। पैसे आने के योग हैं, लेकिन खर्चा भी बढ़ सकता है। रिश्तों में मीठी बातें काम आएंगी।

लकी कलर: लाल (Red)

लकी नंबर: 3

वृषभ राशि (Taurus)

काम में मेहनत से ज्यादा समझदारी दिखाएं। ऑफिस में आपकी तारीफ होगी। घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे माहौल मस्त रहेगा। बस सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा थकान न लें।

लकी कलर: सफेद (White)

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

थोड़ा मिला-जुला दिन है। काम में अड़चन आ सकती है, लेकिन हार मत मानो। दोस्तों से मुलाकात मूड अच्छा कर देगी। पैसों के मामले में सावधान रहो।

लकी कलर: पीला (Yellow)

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

पैसों के मामले में खुशखबरी मिल सकती है। अगर नौकरी बदलना चाहते हो, तो टाइम अच्छा है। घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। खान-पान में लापरवाही मत करो।

लकी कलर: सिल्वर (Silver)

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास आज आपके साथ रहेगा। ऑफिस में तारीफ होगी और नए मौके मिलेंगे। लव लाइफ में प्यार-भरी बातें होंगी। सेहत ठीक रहेगी, बस ज्यादा भागदौड़ से बचो।

लकी कलर: सुनहरा (Golden)

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज मूड फ्रेश रहेगा। पुराने दोस्तों से बात होगी। पैसे के मामले में दिन न अच्छा न खराब, बस ठीक-ठाक रहेगा। परिवार के साथ समय बिताकर मजा आएगा।

लकी कलर: हरा (Green)

लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

दिन थोड़ा बिजी रहेगा, लेकिन काम समय पर हो जाएगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखो। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है।

लकी कलर: गुलाबी (Pink)

लकी नंबर: 9

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मेहनत का फल मिलेगा। पैसों में फायदा होगा। प्यार में नजदीकियां बढ़ेंगी। सेहत भी बढ़िया रहेगी।

लकी कलर: काला (Black)

लकी नंबर: 4

धनु राशि (Sagittarius)

नई चीजें सीखने का मन करेगा। नौकरी-बिजनेस में नया काम मिल सकता है। ट्रिप पर जाने का मौका भी मिलेगा। सेहत में हल्की परेशानी हो सकती है, पर बड़ी बात नहीं है।

लकी कलर: नारंगी (Orange)

लकी नंबर: 8

मकर राशि (Capricorn)

मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पैसों में फायदा होगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। मौसम बदलने से सेहत का ध्यान रखें।

लकी कलर: भूरा (Brown)

लकी नंबर: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन नए काम शुरू करने के लिए अच्छा है। रिश्तों में सुधार होगा। पैसों में सावधानी बरतो।

लकी कलर: नीला (Blue)

लकी नंबर: 11

मीन राशि (Pisces)

दिन बढ़िया रहेगा। पुराने काम से फायदा होगा। लव लाइफ में अच्छे पल बिताओगे। तनाव से दूर रहो।

लकी कलर: बैंगनी (Purple)