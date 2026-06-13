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गर्मियों में कूलर कहां रखें? गलत दिशा से बिगड़ सकता है घर का बजट, जानें वास्तु के अनुसार सही तरीका

Vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार कूलर का सही स्थान घर की ऊर्जा, सेहत और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है. उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशा कूलर रखने के लिए शुभ मानी जाती हैं, जबकि दक्षिण दिशा में इसे रखने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं. साथ ही साफ-सफाई और नियमित देखभाल भी बेहद जरूरी है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 13, 2026 1:38:24 PM IST

कूलर का गलत स्थान ला सकता है तनाव और नुकसान
कूलर का गलत स्थान ला सकता है तनाव और नुकसान


Vastu tips: गर्मियों में एयर कूलर हर घर की जरूरत बन जाता है, क्योंकि यह तपती गर्मी से राहत देकर ठंडी हवा देता है. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कूलर सिर्फ आराम का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा, सेहत और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है. कूलर में पानी (जल तत्व) और हवा (वायु तत्व) दोनों होते हैं, इसलिए इसकी दिशा और स्थान का सही चयन बहुत जरूरी माना जाता है. ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कूलर को गलत दिशा में रखा जाए तो यह घर में वास्तु दोष पैदा कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव, बीमारियां और आर्थिक नुकसान तक की स्थिति बन सकती है. वहीं सही दिशा में रखा कूलर घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि बढ़ाने में मदद करता है.

वास्तु में कूलर की सही दिशा क्यों जरूरी है?

कूलर लगातार जल और वायु तत्वों को सक्रिय करता है, जिससे घर की ऊर्जा तेजी से प्रभावित होती है. इसलिए इसे सही कोने में रखना बेहद जरूरी माना जाता है, ताकि घर में संतुलन बना रहे और नकारात्मक ऊर्जा का असर न हो.

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कूलर रखने की शुभ दिशाएं

कूलर रखने की शुभ दिशा  उत्तर-पूर्व (ईशान कोण)  सबसे शुभ स्थान माना जाता है वास्तु के अनुसार यह दिशा सबसे पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा वाली मानी जाती है. इस कोने में कूलर रखने से घर में शांति, सुख और तरक्की का माहौल बना रहता है. उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर और जल तत्व का स्थान माना जाता है. यहां कूलर रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पैसों की तंगी कम होने की संभावना रहती है.

पूर्व दिशा – स्वास्थ्य और सम्मान के लिए शुभ

पूर्व दिशा में कूलर रखने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है. यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है.

इन दिशाओं में कूलर रखने से बचें

दक्षिण दिशा अग्नि तत्व की मानी जाती है. यहां कूलर रखने से जल और अग्नि का टकराव होता है, जिससे घर में बिना कारण तनाव, झगड़े और आर्थिक नुकसान हो सकता है. कई मामलों में सेविंग्स पर भी असर पड़ सकता है.

खराब या बंद कूलर को लेकर सावधानी

अगर कूलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसे साफ करके ढककर रखना चाहिए. गंदा या कबाड़ जैसा कूलर घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कामों में रुकावट आने की आशंका रहती है, जिसे वास्तु में राहु दोष जैसा प्रभाव भी माना जाता है.

कूलर की सफाई और रखरखाव भी जरूरी

कूलर में लंबे समय तक पुराना या बदबूदार पानी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों का कारण बन सकता है. नियमित रूप से पानी बदलना जरूरी है ताकि वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे.

कूलर की आवाज को नजरअंदाज न करें

अगर कूलर चलते समय तेज या अजीब आवाज करता है, तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए. ऐसी आवाज घर के वातावरण में अशांति पैदा कर सकती है और पारिवारिक तनाव बढ़ाने का कारण बन सकती है.

Tags: cooler vastuvastu of the house
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