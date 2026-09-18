Home > धर्म > शिव मंदिर में विष्णु जी हैं ‘मेहमान’! पहले श्रीहरि की पूजा, फिर पूजे जाते महादेव, 33 कोटि देवताओं से जुड़ा है रहस्य

शिव मंदिर में विष्णु जी हैं ‘मेहमान’! पहले श्रीहरि की पूजा, फिर पूजे जाते महादेव, 33 कोटि देवताओं से जुड़ा है रहस्य

Vastaneshwar Mahadev Temple: कल्पना कीजिए, आप किसी शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हों और वहां सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा हो! सुनने में यह बात थोड़ी हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले में ऐसा ही एक अनोखा मंदिर मौजूद है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 18, 2026 7:21:41 PM IST

Vastaneshwar Mahadev Temple
Vastaneshwar Mahadev Temple


Vastaneshwar Mahadev Temple: कल्पना कीजिए, आप किसी शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हों और वहां सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा हो! सुनने में यह बात थोड़ी हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले में ऐसा ही एक अनोखा मंदिर मौजूद है. अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच स्थित वास्तान जी या वास्तानेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं के बीच खास पहचान रखता है. यहां भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु भी विराजमान हैं और मान्यता है कि विष्णु यहां कभी ‘मेहमान’ के रूप में ठहरे थे. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

शिव मंदिर में पहले क्यों होती है विष्णु की पूजा?

आबूराज की तलहटी में पिंडवाड़ा तहसील के ईसरा गांव में स्थित इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी पूजा परंपरा है. यहां श्रद्धालु पहले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उसके बाद भगवान शिव की आराधना की जाती है. मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. इसके बाद प्राकृतिक गुफा में बने गर्भगृह में भगवान शिव और पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं. वहीं, दाईं ओर काले रंग की भगवान विष्णु की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है. इसी कारण इस स्थान को हरि और हर के संगम के रूप में भी देखा जाता है. 

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33 कोटि देवी-देवताओं से जुड़ी है मान्यता

वास्तानेश्वर मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प मान्यता आबू की स्थापना से संबंधित है. कहा जाता है कि, जब आबू की स्थापना हुई, तब 33 कोटि देवी-देवता यहां आए थे. यात्रा के दौरान उन्होंने इसी स्थान पर रात्रि विश्राम किया था. मान्यता है कि, देवी-देवताओं के यहां ‘वास’ यानी निवास करने के कारण इस जगह का नाम वास्तान जी पड़ा. यही वजह है कि श्रद्धालु इस स्थान को बेहद पवित्र मानते हैं.

संत मुनिजी महाराज की तपोभूमि

वास्तान जी केवल देवी-देवताओं की मान्यताओं से ही नहीं, बल्कि संतों की साधना से भी जुड़ा है. कहा जाता है कि, तपस्वी मुनिजी महाराज ने यहां लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी. मौन साधना के कारण उन्हें भक्त मौनी महाराज के नाम से भी जाना जाता था. मंदिर परिसर में आज भी मुनिजी महाराज का मंदिर मौजूद है और उनकी स्मृति में यहां मेले का आयोजन किया जाता है.

सावन और शिवरात्रि में उमड़ती है भीड़

सावन, हरियाली अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर मंदिर में विशेष आयोजन और मेले लगते हैं. आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस मंदिर की आध्यात्मिक शांति के साथ प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है. मंदिर के पास प्राचीन कुंड है और बारिश के मौसम में बहने वाला प्राकृतिक झरना इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है.

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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