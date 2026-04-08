Varuthini ekadashi 2026: वरुथिनी एकादशी कब है? जानें व्रत नियम, क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज

Varuthini ekadashi 2026: वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाने वाली वरुथिनी एकादशी इस वर्ष 13 अप्रैल 2026, सोमवार को पड़ रही है. यह व्रत भगवान भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है और हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है, जीवन में सुख-समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख माह स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय होता है, इसलिए इस माह में आने वाली एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है. हालांकि इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्रती नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार ग्रहण करे और निषिद्ध चीजों से दूरी बनाए रखे.

व्रत का महत्व: पापों से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति

मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को हजारों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है. यह व्रत विशेष रूप से धन, सुख और भाग्य वृद्धि के लिए रखा जाता है. शास्त्रों में इसे “सुरक्षा देने वाली” एकादशी भी कहा गया है, जो जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती है.

क्या खाएं

अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं, तो फलाहार के जरिए दिनभर शरीर को ऊर्जा दी जा सकती है. इस दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही उचित माना गया है.