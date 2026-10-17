Durga Puja: 259 साल पुराना काशी का मां दुर्गा का मंदिर, दशमी पर नहीं उठी प्रतिमा तो आया था स्वप्न! आज भी निभती परंपरा

Durga Bari Temple Varanasi: काशी की गलियों में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं. इन्हीं में से एक है वाराणसी के मदनपुरा इलाके में स्थित पुराना दुर्गा बाड़ी मंदिर. मान्यता है कि यहां मां दुर्गा की मिट्टी और पुआल से बनी प्रतिमा वर्ष 1767 से विराजमान है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतिमा को दशमी के दिन विसर्जन के लिए उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं उठ सकी. इसके बाद परिवार के मुखिया को स्वप्न में देवी का संदेश मिला और तभी से यहां एक अनोखी परंपरा निभाई जा रही है. आखिर क्या है 259 साल पुराने इस मंदिर की कहानी और क्यों यहां साल के 365 दिन मां दुर्गा की पूजा होती है? आइए जानते हैं.

1767 में शुरू हुई थी दुर्गा पूजा की परंपरा

वाराणसी का पुराना दुर्गा बाड़ी मंदिर अपनी प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है. स्थानीय परंपरा के अनुसार, वर्ष 1767 में मदनपुरा इलाके में रहने वाले मुखर्जी परिवार ने यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई और तीन दिनों तक पूरे उत्साह के साथ पूजा-अर्चना की गई.

उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह पूजा एक ऐसी परंपरा का रूप ले लेगी, जो पीढ़ियों तक जारी रहेगी. जब दशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई यानी प्रतिमा विसर्जन का समय आया, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने परिवार को हैरान कर दिया. करीब पांच फीट ऊंची मिट्टी और पुआल से बनी प्रतिमा को उठाने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं सके. परिवार के सदस्य काफी देर तक परेशान रहे, मगर प्रतिमा को वहां से नहीं हटाया जा सका.

स्वप्न में देवी ने दिया संदेश, फिर शुरू हुई नई परंपरा

कहानी के अनुसार, उसी रात मुखर्जी परिवार के मुखिया को स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन हुए. मान्यता है कि देवी ने स्वप्न में कहा कि वह परिवार की पूजा-अर्चना से प्रसन्न हैं और अब इसी स्थान पर विराजमान रहेंगी. देवी ने परिवार को चिंता न करने और प्रतिदिन गुड़-चना अर्पित करने की बात भी कही. इसके बाद परिवार ने प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया और मां दुर्गा की नियमित पूजा शुरू कर दी. तभी से इस मंदिर में प्रतिमा को स्थायी रूप से विराजमान मानकर पूजा करने की परंपरा चली आ रही है.

साल के 365 दिन होती है मां दुर्गा की पूजा

मुखर्जी परिवार के अनुसार, यहां मां दुर्गा की पूजा पूरे साल की जाती है. परिवार के सदस्य नियमित रूप से देवी की आराधना करते हैं और नवरात्रि के दौरान विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं. नवरात्रि में नौ दिनों तक पूजा-पाठ के साथ संगीत और पारंपरिक नृत्य का आयोजन भी होता है. इस दौरान परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं और पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं. भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन से मां के सामने अपनी मनोकामना रखने पर देवी उनकी प्रार्थना सुनती हैं.

मंदिर में विराजमान हैं भगवान विष्णु

पुराना दुर्गा बाड़ी मंदिर की खासियत केवल मां दुर्गा की प्रतिमा तक सीमित नहीं है. यहां काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा भी विराजमान है. मंदिर परिसर में लगे विवरण के अनुसार, इस प्रतिमा को करीब 1,000 साल पुराना बताया जाता है. हालांकि, इसकी प्राचीनता की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि के लिए पुरातात्विक या अन्य प्रमाणों की जरूरत होगी.