रहस्यमयी है धूमावती देवी का मंदिर, विधवा और वैराग्य स्वरूप में होती है पूजा, सुहागिनों को सीधे दर्शन की मनाही

Dhumavati Devi Temple: भारत प्राचीन काल से ऋषि-मुनि और देवी-देवताओं की तपोभूमि रही है. यहां के वेदों, उपनिषदों और ज्ञान की महिमा सदियों से पूरी दुनिया में फैली है. यहां कई मंदिर स्थापित हुए, जिनसे जुड़ी मान्यताएं लोगों को हैरान कर देती हैं. भारत में देवी शक्ति के अनेक स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी को न तो शृंगार किया जाता है और न ही सुहाग के चीजों से सजाया जाता है. यहां मां का स्वरूप एक विधवा, वैराग्य और तपस्या की देवी के रूप में पूजित है. जी हां, यह रहस्यमयी मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित धूमावती देवी मंदिर है, जिसे दस महाविद्याओं में से एक मां धूमावती का प्रमुख सिद्धपीठ माना जाता है. इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहां विवाहित महिलाएं गर्भगृह में जाकर सीधे देवी के दर्शन नहीं करतीं हैं. अब सवाल है कि आखिर, कौन हैं मां धूमावती? इस मंदिर को रहस्यमयी क्यों माना जाता है? सुहागिन महिलाओं को सीधे दर्शन करने की रोक क्यों? आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

कौन हैं मां धूमावती?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां धूमावती को दस महाविद्याओं में सातवां स्वरूप माना गया है. उनका स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल अलग है. उन्हें वृद्धा, विधवा और वैराग्य की देवी के रूप में दर्शाया जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, वे संसार की नश्वरता, मोह-माया से मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक हैं. मां धूमावती की आराधना विशेष रूप से तंत्र साधना, आध्यात्मिक उन्नति और कठिन बाधाओं से मुक्ति के लिए की जाती है.

यह मंदिर क्यों माना जाता है रहस्यमयी?

वाराणसी के इस प्राचीन मंदिर में देवी की प्रतिमा बिना श्रृंगार के विराजमान है. यहां उन्हें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी या अन्य सुहाग सामग्री अर्पित नहीं की जाती. भक्त उन्हें सामान्य रूप से फल, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं. मंदिर में साधक विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि और अमावस्या के दौरान साधना के लिए पहुंचते हैं. माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं.

सुहागिनों को सीधे दर्शन की मनाही क्यों?

देवी धूमावती मंदिर की सबसे चर्चित मान्यता यह है कि विवाहित महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश कर मां धूमावती के सीधे दर्शन नहीं करतीं. मान्यता है कि देवी विधवा स्वरूप में विराजमान हैं, इसलिए सुहागिन महिलाएं गर्भगृह के बाहर से ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हैं. हालांकि यह स्थानीय धार्मिक परंपरा और आस्था पर आधारित मान्यता है. विभिन्न स्थानों और परंपराओं में इसके पालन का तरीका अलग-अलग हो सकता है.

मंदिर का पौराणिक धार्मिक महत्व

इस धूमावती देवी का यह मंदिर तांत्रिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि यहां साधना करने से शत्रु बाधा, भय, मानसिक तनाव और जीवन की कठिन परिस्थितियों से उबरने की शक्ति प्राप्त होती है. गुप्त नवरात्रि के दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधक यहां पहुंचते हैं.

क्या कहती है यह कथा?

धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार, एक बार माता सती को अत्यधिक भूख लगी. जब भगवान शिव ने भोजन देने में विलंब किया, तो उन्होंने स्वयं शिव को ही निगल लिया. बाद में भगवान शिव धुएं के रूप में उनके शरीर से बाहर प्रकट हुए. इसी घटना के बाद माता का यह स्वरूप धूमावती कहलाया. यह कथा मुख्य रूप से तांत्रिक परंपराओं और महाविद्या संबंधी ग्रंथों में वर्णित है.