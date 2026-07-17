आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में होती है ‘वाराही’ की पूजा, देवी का उग्र स्वरूप हैं ‘वाराही’, इस स्थान पर है इनका मंदिर!

Gupt Navratri Me Puja Kaise Kre: नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्त्व है. इन नौ दिनों में देवी की विशेष आराधना की जाती है. शास्त्रों में मुख्य रूप से चार नवरात्रि का उल्लेख है; दो गुप्त और दो प्रकट.

इन दिनों आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि चल रही है, जिसमें वाराही देवी की विशेष रूप से आराधना की जाती है. आइये जानते हैं उनकी पूजा के क्या नियम हैं और पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

देवी वाराही के बारे में

हिंदू धर्म में, वराही सात मातृ देवियों में से एक हैं. वराह (सूअर) के सिर वाली वराही भगवान वराह की शक्ति (नारी ऊर्जा) हैं, जो विष्णु के वराह अवतार हैं. बता दें कि नेपाल में वराही को बराही के नाम से जाना जाता है. वहीं, राजस्थान और गुजरात में उन्हें दंडिनी के रूप में पूजा जाता है. शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित देवी वराही की आराधना आध्यात्मिक विकास, स्वास्थ्य और अंधकार पर विजय के लिए की जाती है. अगर नियम से उनकी साधना की जाये तो देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. वामन पुराण में मातृकाओं का वर्णन है, जो देवी माता चंडिका के विभिन्न अंगों से उत्पन्न होती हैं; वराही चंडिका की पीठ से उत्पन्न होती हैं.

वाराही देवी का मंदिर

भारत में कई स्थानों पर वाराही देवी का मंदिर हैं, जहां इनकी पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है. उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में वाराही देवी की पूजा अधिक की जाती है. उत्तर भार में वाराणसी में वाराही देवी का मंदिर हैं, वहीं दक्षिण भारत में ओडिशा और तमिलनाडु में इनके कई मंदिर हैं. खासतौर पर तमिलनाडु के तो लगभग हर जिले में देवी वाराही का एक मंदिर जरूर मिल जायेगा.

पूजा विधि

ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी वाराही की पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है. देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर उनकी मूर्ति या फोटो को रखते हैं. इसके बाद एक आसन बिछाकर बैठ जाइये. उसके बाद आचमन करके शुद्धिकरण कीजिये. फिर गणपति जी का ध्यान करिये. इसके बाद देवी का हल्दी-कुमकुम से श्रृंगार करिये. उन्हें वस्त्र अर्पित करिये. उसके बाद भोग लगाइये और दीपक जलाइए. इसके बाद प्रार्थना करिये. फिर स्फटिक की माला से देवी के मंत्र का जाप करिये. 1 से 11 माला जो भी संभव हो, उसका जाप करिये और अंत में क्षमा प्रार्थना कर लीजिये.