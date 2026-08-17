Home > धर्म > चमत्कारी वैष्णो देवी मंदिर! पवित्र गुफा में आज भी विराजती हैं माता की तीन पिंडियां, जानें दरबार का रहस्य

चमत्कारी वैष्णो देवी मंदिर! पवित्र गुफा में आज भी विराजती हैं माता की तीन पिंडियां, जानें दरबार का रहस्य

Vaishno Devi Temple: जम्मू-कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. कटरा से शुरू होने वाली कठिन चढ़ाई के बाद जब भक्त पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, तो सामने माता की तीन प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन होते हैं. जानिए, माता वैष्णों देवी की गुफा का रहस्य क्या है? भैरवनाथ से जुड़ी कथा क्या है?

By: Lalit Kumar | Published: August 17, 2026 9:04:27 AM IST

चमत्कारी वैष्णो देवी मंदिर!
चमत्कारी वैष्णो देवी मंदिर!


Vaishno Devi Temple: जम्मू-कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. कटरा से शुरू होने वाली कठिन चढ़ाई के बाद जब भक्त पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, तो सामने माता की तीन प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन होते हैं. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद माता जरूर सुनती हैं. यही विश्वास इस धाम को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा और रहस्य से जुड़ा अनोखा तीर्थ बनाता है. जानिए, माता वैष्णों देवी की गुफा का रहस्य क्या है? भैरवनाथ से जुड़ी कथा क्या है? क्या माता वैष्णों देवी के दरवार से सच में कोई खाली हाथ नहीं लौटता है? पढ़िए रोचक कथा-

माता वैष्णो देवी की गुफा का रहस्य?

माता का मुख्य दर्शन स्थल एक प्राकृतिक गुफा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी गुफा में माता वैष्णवी ने तपस्या की थी. गुफा के भीतर मौजूद तीन पवित्र पिंडियों को माता के तीन स्वरूपों- महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक माना जाता है. इन तीनों पिंडियों की सबसे खास बात यह है कि उनका आकार और रंग एक-दूसरे से अलग दिखाई देता है. श्रद्धालु इन्हें देवी के तीन शक्तिस्वरूपों के रूप में पूजते हैं.

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भैरवनाथ से जुड़ी है माता की कथा

माता वैष्णो देवी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भैरवनाथ की है. मान्यता है कि भैरवनाथ नामक तांत्रिक माता की शक्ति से प्रभावित होकर उनका पीछा करने लगा. माता वैष्णवी कई स्थानों से होते हुए त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गईं. कहा जाता है कि माता ने गुफा में प्रवेश कर लंबे समय तक तपस्या की. जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तब माता ने उसका अंत किया. बाद में भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी.

मान्यता है कि, माता ने उसे वरदान दिया कि जो भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी. इसी कारण आज भी श्रद्धालु माता के दरबार के बाद भैरव घाटी पहुंचते हैं.

कटरा से शुरू होती है आस्था की यात्रा

वैष्णो देवी की यात्रा का आधार शिविर कटरा है. यहां से श्रद्धालु पैदल, घोड़े, पालकी या अन्य उपलब्ध साधनों से भवन की ओर जाते हैं. रास्ते में माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है. कई भक्त कठिन चढ़ाई को भी अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं. यात्रा के दौरान ‘जय माता दी’ के जयकारे और त्रिकुटा पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य इस सफर को और खास बना देता है.

क्या सच में कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता?

माता वैष्णो देवी को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है कि मां अपने दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती हैं. हालांकि, यह धार्मिक विश्वास है. फिर भी लाखों श्रद्धालु हर साल इस विश्वास के साथ यहां पहुंचते हैं कि माता उन्हें शक्ति, साहस और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देंगी.

Tags: Dharmfamous templehome-hero-pos-3religion news
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