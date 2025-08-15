घर के सुकून को दे रहे है खुला न्योता ! अगर आप भी उतार रहे है घर के गेट पर जूते और चप्पल

क्या घर के मुख्य दरवाज़े के आगे जूते-चप्पल रखने चाहिए?

हमारे घर का मुख्य दरवाजा केवल आने-जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यह घर का चेहरा होता है। यहीं से मेहमान घर में आते हैं और यहीं से घर में अच्छी या बुरी ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य दरवाजे के आसपास सफाई और सुंदरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं, क्या घर के मुख्य दरवाज़े के आगे जूते-चप्पल रखना सही है या नहीं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें तीन बातों पर ध्यान देना होगा परंपरा, सफाई और सुविधा।

1. परंपरा और मान्यताएँ

भारतीय संस्कृति में मुख्य दरवाजे को बहुत पवित्र माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, दरवाजे के सामने गंदगी या अव्यवस्था घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोक सकती है। माना जाता है कि जूते-चप्पल बाहर की धूल, मिट्टी और कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा भी साथ लेकर आते हैं। अगर इन्हें दरवाजे के ठीक सामने रखा जाए तो घर में शुद्धता कम हो सकती है। मंदिरों और पूजा स्थलों पर भी यही नियम है। प्रवेश करने से पहले जूते बाहर उतारना और उन्हें थोड़ा दूर रखना।

2. सफाई और सेहत

जूते-चप्पल रोज़ बाहर की सड़क, बाजार, ऑफिस या गली से होकर आते हैं। इनके साथ गंदगी, धूल और कीटाणु भी घर में आ सकते हैं। अगर इन्हें घर के अंदर ले जाने के बजाय दरवाज़े पर ही उतार दिया जाए तो घर साफ रहता है। लेकिन अगर जूते-चप्पल खुले में और बिखरे हुए रखे जाएं, तो धूल फैल सकती है और बदबू भी आने लगती है। इसलिए इन्हें व्यवस्थित और ढके हुए रैक में रखना अच्छा रहता है।

3. सुंदरता और पहली छाप

जब कोई मेहमान आपके घर आता है, तो सबसे पहले वह मुख्य दरवाजा देखता है। अगर वहां जूते-चप्पल बिखरे हों तो देखने में गंदा लगता है और खराब असर पड़ता है। आजकल ऐसे सुंदर शू-रैक और कैबिनेट मिलते हैं, जो कम जगह घेरते हैं और जूतों को ढककर रखते हैं। इन्हें दरवाज़े के पास कोने में रखा जा सकता है, जिससे जगह भी बचेगी और दरवाज़ा भी साफ-सुथरा लगेगा।

4. आसान और अच्छे उपाय

• जूते-चप्पल दरवाज़े के बिल्कुल सामने न रखें, उन्हें साइड में या कोने में रखें।

• ढका हुआ शू-रैक इस्तेमाल करें, ताकि जूते दिखाई न दें।

• जूतों को हफ्ते में एक-दो बार साफ करें और धूप में सुखाएं।

• ज्यादा पुराने और खराब जूतों को घर में न रखें।

• अगर जगह हो तो दरवाज़े के बाहर एक छोटा शेड या कवर बनाकर जूते रखें, ताकि धूल और बारिश से बचें।

5. नतीजा ?

अगर आप परंपरा और धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, तो जूते-चप्पल दरवाजे से थोड़ा दूर रखना सबसे अच्छा है। अगर जगह कम है और दरवाज़े के पास ही रखना पड़ता है, तो ढके हुए और साफ-सुथरे रैक का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात , दरवाजे के आस-पास हमेशा सफाई, सुंदरता और अच्छी ऊर्जा बनाए रखना।

इस तरह आप अपनी सुविधा, सफाई और परंपरा तीनों का ध्यान रखते हुए सही फैसला ले सकते हैं।