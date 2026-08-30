काशी के जलमग्न होने पर यहां विराजेंगे महादेव! उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर है कलयुग के दूसरे चरण का शिवधाम? रहस्य कर देगा हैरान

Uttarkashi Vishwanath Temple: उत्तराखंड की धरती पर एक ऐसा शिवधाम है, जिसे श्रद्धालु ‘उत्तर की काशी’ कहते हैं. यह मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के किनारे बसा है. इसे प्राचीनकाल में बाड़ाहाट कहा जाता था. उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है. मान्यता है कि यह वही पवित्र स्थान है, जहां कलियुग के दूसरे चरण में भगवान शिव का विशेष वास होगा. इतना ही नहीं, एक प्रचलित धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि भविष्य में यदि काशी यानी वाराणसी जलमग्न होती है, तो भगवान विश्वनाथ का वास उत्तरकाशी में होगा. हालांकि, ये बातें पौराणिक मान्यताओं और स्थानीय परंपराओं का हिस्सा हैं. अब सवाल है कि, इसे क्यों कहा जाता है उत्तर की काशी? काशी जलमग्न हुई तो यहां आएंगे विश्वनाथ? पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

इसलिए कहलाता है ‘उत्तर की काशी’

भागीरथी नदी के तट पर बसा उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां स्थित विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है. उत्तरकाशी जिला प्रशासन भी इसे क्षेत्र के प्रमुख और प्राचीन पवित्र मंदिरों में शामिल करता है. कहा जाता है कि इस क्षेत्र का प्राचीन नाम बाड़ाहाट था. स्कंद पुराण के केदारखंड से जुड़ी परंपराओं में इसे ‘काशी’ से जोड़ा जाता है. इसी वजह से श्रद्धालुओं के बीच यह स्थान ‘उत्तर की काशी’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ.

काशी जलमग्न हुई तो यहां आएंगे विश्वनाथ?

मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी मान्यता यही है. स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार, कलियुग के दूसरे चरण में उत्तरकाशी भगवान शिव का प्रमुख निवास बन सकता है. इसी मान्यता का एक हिस्सा यह भी है कि यदि भविष्य में वाराणसी जलमग्न होती है, तो काशी विश्वनाथ का वास उत्तरकाशी में होगा. हालांकि, इसे पौराणिक आस्था के रूप में देखा जाता है.

दक्षिण की ओर झुका है शिवलिंग!

उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर की एक और खासियत यहां स्थापित शिवलिंग से जुड़ी है. धार्मिक परंपरा में इसे दक्षिण की ओर झुका हुआ बताया जाता है. इसके पीछे ऋषि मार्कंडेय की कथा सुनाई जाती है. मान्यता है कि अल्पायु का वरदान पाने वाले मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे. जब यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़कर महादेव की आराधना की. भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और मार्कंडेय की रक्षा की.

मंदिर का 26 फीट ऊंचा त्रिशूल भी है खास

मंदिर परिसर में स्थित विशाल त्रिशूल भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है. उपलब्ध विवरणों में इसकी ऊंचाई करीब 26 फीट बताई गई है. त्रिशूल से जुड़े शिलालेख को मंदिर के इतिहास से महत्वपूर्ण माना जाता है. मंदिर का 1857 में महारानी खनेती द्वारा जीर्णोद्धार कराए जाने का भी उल्लेख मिलता है. विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति मंदिर भी स्थित है. यानी एक ही परिसर में शिव और शक्ति की उपासना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.

रहस्य से ज्यादा आस्था है पहचान

उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहां भूगोल, इतिहास, पुराण और लोक आस्था एक साथ दिखाई देते हैं. काशी के भविष्य से जुड़ी मान्यता हो, मार्कंडेय ऋषि की कथा या दक्षिण की ओर झुका शिवलिंग- हर कहानी इस धाम को रहस्यमयी बनाती है.