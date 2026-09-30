Home > धर्म > उत्तराखंड के इन मंदिरों में लगती है ‘देव अदालत’! कागज पर अर्जी लिखकर मांगते हैं न्याय, मन्नत पूरी तो चढ़ती है घंटी

उत्तराखंड के इन मंदिरों में लगती है ‘देव अदालत’! कागज पर अर्जी लिखकर मांगते हैं न्याय, मन्नत पूरी तो चढ़ती है घंटी

Uttarakhand Devta Court: उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है. यहां के पहाड़ों में बसे मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं. कहीं देवता के सामने अपनी परेशानी रखी जाती है, तो कहीं बाकायदा कागज पर अर्जी लिखकर न्याय की गुहार लगाने की परंपरा है.

By: Lalit Kumar | Published: September 30, 2026 9:50:13 AM IST

Uttarakhand Devta Court
Uttarakhand Devta Court


Uttarakhand Devta Court: उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है. यहां के पहाड़ों में बसे मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं. कहीं देवता के सामने अपनी परेशानी रखी जाती है, तो कहीं बाकायदा कागज पर अर्जी लिखकर न्याय की गुहार लगाने की परंपरा है. मान्यता है कि, जब इंसानी कोशिशों से किसी मामले का हल नहीं निकलता, तो लोग देवता की अदालत में पहुंचते हैं. अपनी समस्या लिखकर मंदिर में अर्जी लगाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं. मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु घंटी चढ़ाकर आभार जताते हैं. आइए जानते हैं उत्तराखंड के उन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, जहां ऐसी अनोखी मान्यताएं देखने को मिलती हैं.

गोलू देवता की अदालत में लगती है अर्जी

उत्तराखंड में गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में विशेष श्रद्धा प्राप्त है. अल्मोड़ा के चितई स्थित गोलू देवता मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं. यहां मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में घंटियां और अर्जी दिखाई देती हैं.

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मान्यता के अनुसार, भक्त अपनी समस्या कागज पर लिखकर देवता के सामने रखते हैं. कई श्रद्धालु बाकायदा पत्र के जरिए अपनी शिकायत या मनोकामना गोलू देवता तक पहुंचाते हैं. लोगों का विश्वास है कि देवता उनकी पुकार सुनकर न्याय करते हैं. मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं.

चंपावत का गोलू देवता मंदिर भी है खास

चंपावत जिले में स्थित गोलू देवता का गोरिल चौड़ मंदिर भी न्याय की मान्यताओं के लिए जाना जाता है. स्थानीय लोकविश्वास में गोलू देवता को न्यायप्रिय देवता माना गया है. यहां श्रद्धालु अपनी परेशानियां और मनोकामनाएं देवता के सामने रखते हैं.

कई भक्त अपनी अर्जी लिखकर मंदिर में बांधते या निर्धारित स्थान पर रखते हैं. यही वजह है कि इन मंदिरों में कागजों पर लिखी अर्जी और घंटियों का अनोखा संसार देखने को मिलता है.

क्यों चढ़ाई जाती हैं इतनी घंटियां?

उत्तराखंड के इन मंदिरों में घंटियां केवल सजावट का हिस्सा नहीं हैं. लोकमान्यता के मुताबिक, मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु घंटी चढ़ाकर देवता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. यही कारण है कि मंदिर परिसर और आसपास बड़ी संख्या में छोटी-बड़ी घंटियां नजर आती हैं.

इन परंपराओं का आधार मुख्य रूप से स्थानीय लोकविश्वास और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था है. इनके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण होने का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा में इनका खास स्थान है.

देवभूमि की आस्था का अनोखा रूप

उत्तराखंड के मंदिरों में लगने वाली यह ‘देव अदालत’ आधुनिक अदालत की कानूनी व्यवस्था नहीं, बल्कि स्थानीय आस्था और लोकपरंपरा का प्रतीक है. जब लोग अपनी परेशानी लेकर देवता के दरबार में पहुंचते हैं, तो उनके भीतर यह विश्वास होता है कि उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा.

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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