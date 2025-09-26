उत्तर प्रदेश के इस शहर में होती है सबसे बड़ी रामलीला, 120 फुट ऊंचा लगता है मंच

भारत में उत्तर प्रदेश का खास एक स्थान है. यहां की परंपराएं, त्योहार और धार्मिक आयोजन देशभर में फेमस हैं. इनमें से एक प्रमुख आयोजन है रामलीला, जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को मंच पर जीवंत करती है. उत्तर प्रदेश में हर साल कई जगह रामलीला होती है, लेकिन सबसे बड़ी और फेमस रामलीला अयोध्या में होती है.

अयोध्या को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि माना जाता है. इसलिए यहां रामलीला का आयोजन बेहद भव्य और बड़े लेवल पर किया जाता है. इस लीला का मंचन सरयू नदी के किनारे रामकथा पार्क जैसे बड़े मैदान में होता है. यहां हर साल लाखों लोग आते हैं ताकि वे रामायण के प्रसंगों को करीब से देख सकें और भगवान राम की कहानी का हिस्सा बन सकें.

120 फीट तक ऊंचा भव्य मंच

अयोध्या की रामलीला अपने बड़े और खूबसूरत मंच के लिए जानी जाती है. इस मंच की ऊंचाई 120 फीट तक होती है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है. साथ ही, रामलीला में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, विशेष लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि वे सीधे रामायण की दुनिया में पहुंच गए हैं. ये तकनीक रामलीला को और भी रोचक और रियल बनाती है.

करोड़ों दर्शक देखते हैं दूरदर्शन पर

अयोध्या की रामलीला को उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग का पूरा सहयोग मिलता है. इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन चैनल पर किया जाता है. इसके अलावा, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसे लाइव दिखाया जाता है. इस वजह से लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग देश-विदेश से इस रामलीला को देखते हैं और इसकी भव्यता का आनंद लेते हैं.

‘फिल्मी रामलीला’ के नाम से मशहूर

अयोध्या की रामलीला को ‘फिल्मी रामलीला’ भी कहा जाता है. इसका कारण ये है कि यहां राम, सीता, रावण जैसे मेन किरदारों को बॉलीवुड और टीवी के जाने-माने कलाकार निभाते हैं. उनके अभिनय और भाव-भंगिमा से रामलीला देखने वाले हर उम्र के लोगों को बहुत मजा आता है. यही कारण है कि लोग दूर-दूर से इस आयोजन को देखने आते हैं.