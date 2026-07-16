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उज्जैन का काल भैरव मंदिर… यहां भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती है मदिरा, सदियों पुरानी है परंपरा

Kal Bhairav Temple: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के कारण देश-दुनिया में विशेष पहचान रखता है. यहां भक्त भगवान काल भैरव को फूल, फल या मिठाई के साथ-साथ मदिरा (शराब) भी प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं. हैरानी की बात यह है कि, जब पुजारी पात्र में मदिरा भरकर भगवान के मुख से लगाते हैं, तो वह देखते ही देखते गायब हो जाती है. आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर का महत्व.

By: Lalit Kumar | Published: July 16, 2026 3:41:49 PM IST

जानिए, काल भैरव को शराब चढ़ाने के पीछे का रहस्य. (AI)
जानिए, काल भैरव को शराब चढ़ाने के पीछे का रहस्य. (AI)


Kal Bhairav Temple: भारत में भगवान शिव और उनके विभिन्न स्वरूपों को समर्पित हजारों मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के कारण देश-दुनिया में विशेष पहचान रखता है. यहां भक्त भगवान काल भैरव को फूल, फल या मिठाई के साथ-साथ मदिरा (शराब) भी प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि, जब पुजारी पात्र में मदिरा भरकर भगवान के मुख से लगाते हैं, तो वह देखते ही देखते गायब हो जाती है. ये श्रद्धालुओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है. अब सवाल है कि आखिर, इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या मान्यता है? क्यों चढ़ाई जाती है मदिरा? आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर का महत्व.

उज्जैन के रक्षक हैं काल भैरव

काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के निकट स्थित है. यह मंदिर प्राचीन अवंतिका नगरी की धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. मान्यता है कि यहां विराजमान काल भैरव भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप हैं, जो उज्जैन नगरी की रक्षा करते हैं.

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क्यों चढ़ाई जाती है मदिरा?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, काल भैरव तंत्र साधना और कापालिक परंपरा के प्रमुख देवता माने जाते हैं. इन्हीं परंपराओं में उन्हें मदिरा अर्पित करने की प्रथा प्रचलित हुई, जो समय के साथ मंदिर की मुख्य पहचान बन गई. आज भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना से मंदिर के बाहर से मदिरा खरीदकर लाते हैं और पुजारी के माध्यम से भगवान को अर्पित कराते हैं.

ऐसा रहस्य… जिसने सबको चौंकाया

मंदिर का सबसे चर्चित पहलू यह है कि भगवान काल भैरव की पत्थर की प्रतिमा के मुख पर जैसे ही पात्र लगाया जाता है, उसमें मौजूद मदिरा धीरे-धीरे समाप्त होती दिखाई देती है. वर्षों से यह प्रक्रिया श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं दोनों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है. बता दें कि, ब्रिटिश शासनकाल में भी इस रहस्य को समझने के प्रयास किए गए थे. बताया जाता है कि प्रतिमा और उसके आसपास की जांच कराई गई, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट मार्ग या छिद्र नहीं मिला, जिससे मदिरा बाहर निकलती हो. 

दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु

काल भैरव मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. विशेष रूप से कालाष्टमी, भैरव अष्टमी, महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. माना जाता है कि, सच्चे मन से दर्शन और पूजा करने पर भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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