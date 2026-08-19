Home > धर्म > उज्जैन का चित्रगुप्त मंदिर! जहां ‘मौत’ नहीं, मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते लोग, 24 घंटे वाली मान्यता का क्या है सच?

उज्जैन का चित्रगुप्त मंदिर! जहां ‘मौत’ नहीं, मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते लोग, 24 घंटे वाली मान्यता का क्या है सच?

Chitragupta Temple Ujjain: उज्जैन को सिर्फ महाकाल की नगरी कहना शायद कम होगा. क्योंकि, यहां कदम-कदम पर ऐसी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. इन्हीं में से एक है शिप्रा नदी के रामघाट पर स्थित धर्मराज-चित्रगुप्त मंदिर, जहां आम मंदिरों से अलग कुछ श्रद्धालु लंबी उम्र या सुख-समृद्धि नहीं, बल्कि कष्टों से मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: August 19, 2026 7:42:38 PM IST

Ujjain Chitragupta Temple
Ujjain Chitragupta Temple


Chitragupta Temple Ujjain: उज्जैन को सिर्फ महाकाल की नगरी कहना शायद कम होगा. क्योंकि, यहां कदम-कदम पर ऐसी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. इन्हीं में से एक है शिप्रा नदी के रामघाट पर स्थित धर्मराज-चित्रगुप्त मंदिर, जहां आम मंदिरों से अलग कुछ श्रद्धालु लंबी उम्र या सुख-समृद्धि नहीं, बल्कि कष्टों से मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं. यहां घी का दीपक जलाने से जुड़ी एक ऐसी लोकमान्यता भी प्रचलित है, जिसके चलते यह मंदिर अक्सर ‘मृत्यु की मनोकामना’ वाले मंदिर के रूप में चर्चा में रहता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक मान्यताएं-

मंदिर में विराजते हैं धर्मराज और चित्रगुप्त

रामघाट पर स्थित इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां धर्मराज और चित्रगुप्त की पूजा की जाती है. स्थानीय मान्यता में धर्मराज को यमराज से जोड़ा जाता है, जबकि चित्रगुप्त को मनुष्य के कर्मों का लेखा-जोखा रखने वाला माना जाता है. कुछ स्रोतों में यहां यमुना सहित अन्य देव स्वरूपों के विराजमान होने का भी उल्लेख मिलता है. हिंदू धार्मिक परंपरा में चित्रगुप्त का संबंध कर्मों के लेखे से है. यही वजह है कि भक्त इस मंदिर को जीवन, मृत्यु और कर्म के बीच संबंध को समझने वाले आध्यात्मिक स्थल के रूप में देखते हैं.

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आखिर क्यों की जाती है ‘मृत्यु’ की कामना?

यह बात सुनने में चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन स्थानीय मान्यता में यहां कुछ लोग मृत्यु नहीं, बल्कि पीड़ामुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं. खासकर गंभीर बीमारी या लंबे समय से शारीरिक कष्ट झेल रहे व्यक्ति के लिए परिवार की ओर से विशेष पूजा कराई जाती है. 

24 घंटे के भीतर मिलता है परिणाम

मान्यता के अनुसार, व्यक्ति के नाम से घी का दीपक जलाकर धर्मराज और चित्रगुप्त की पूजा की जाती है. कुछ स्थानीय कथनों में कहा गया है कि, पूजा के 24 घंटे के भीतर परिणाम मिलता है, या तो कष्टों से राहत मिलती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है. हालांकि, यह धार्मिक आस्था और लोकमान्यता है. 

कर्मों का हिसाब रखने वाले देवता से जुड़ा है मंदिर

चित्रगुप्त को हिंदू मान्यताओं में मनुष्य के कर्मों का लेखा रखने वाला देवता माना जाता है. इसी कारण मंदिर में पूजा का एक संदेश यह भी माना जाता है कि इंसान को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए. कुछ परंपराओं में यहां कलम, दवात और बही अर्पित करने की भी मान्यता मिलती है, विशेषकर चित्रगुप्त पूजा और कायस्थ समाज से जुड़े धार्मिक आयोजनों में.

‘मौत’ से ज्यादा मोक्ष की कहानी

इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात दरअसल मृत्यु से ज्यादा मोक्ष की अवधारणा है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भावना को समझें तो उनका उद्देश्य जीवन खत्म करना नहीं, बल्कि असहनीय पीड़ा से मुक्ति की कामना करना बताया जाता है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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