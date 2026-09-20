Home > धर्म > उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर, एक ही पत्थर पर विराजे हैं गणपति के 3 रूप! उल्टा स्वास्तिक बनाने की अनोखी मान्यता

उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर, एक ही पत्थर पर विराजे हैं गणपति के 3 रूप! उल्टा स्वास्तिक बनाने की अनोखी मान्यता

Chintaman Ganesh Temple Ujjain: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित चिंतामन गणेश मंदिर आस्था और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण भक्तों के बीच खास महत्व रखता है. मान्यता है कि यहां भगवान गणेश के दर्शन करने से मन की चिंताएं दूर होती हैं, इसलिए उन्हें चिंतामन गणेश कहा जाता है. आइए जानते हैं चिंतामन गणेश मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और मान्यताएं-

By: Lalit Kumar | Published: September 20, 2026 12:56:44 PM IST

Chintaman Ganesh Temple Ujjain
Chintaman Ganesh Temple Ujjain


Chintaman Ganesh Temple Ujjain: सोचिए, आप किसी मंदिर में गणपति के दर्शन करने जाएं और वहां एक ही पत्थर पर भगवान गणेश के तीन अलग-अलग स्वरूप नजर आएं! इतना ही नहीं, यहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना के साथ मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं. मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित चिंतामन गणेश मंदिर आस्था और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण भक्तों के बीच खास महत्व रखता है. मान्यता है कि यहां भगवान गणेश के दर्शन करने से मन की चिंताएं दूर होती हैं, इसलिए उन्हें चिंतामन गणेश कहा जाता है. अगर आप भी भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो गणेश उत्सव में जरूर दर्शन करें. आइए जानते हैं चिंतामन गणेश मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और मान्यताएं-

एक ही पत्थर पर गणपति के तीन स्वरूप

उज्जैन के प्राचीन मंदिरों में शामिल चिंतामन गणेश मंदिर फतेहाबाद रेलवे लाइन के पास स्थित है. मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की तीन प्रतिमाएं एक ही पत्थर पर विराजमान हैं. इन तीनों स्वरूपों को चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धिविनायक गणेश के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार चिंतामन गणेश भक्तों की चिंताओं को दूर करते हैं, इच्छामन गणेश मनोकामनाएं पूरी करने वाले माने जाते हैं, जबकि सिद्धिविनायक सफलता और सिद्धि प्रदान करने वाले गणपति के रूप में पूजे जाते हैं. एक ही स्थान पर गणेश जी के इन तीन स्वरूपों के दर्शन करना भक्तों के लिए विशेष माना जाता है.

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भगवान राम से भी जुड़ी है मान्यता

चिंतामन गणेश मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भगवान श्रीराम से भी संबंधित बताई जाती है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण उज्जैन क्षेत्र में आए थे. इसी दौरान उन्होंने यहां भगवान गणेश की पूजा की थी. हालांकि, इस कथा के अलग-अलग स्थानीय संस्करण मिलते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच यह मंदिर भगवान गणेश की प्राचीन उपासना परंपरा से जुड़ा है.

क्यों बनाया जाता है उल्टा स्वास्तिक?

इस मंदिर की सबसे दिलचस्प परंपराओं में से एक उल्टा स्वास्तिक बनाने की मान्यता है. भक्त मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना भगवान गणेश के सामने रखते हैं. मान्यता है कि, जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त दोबारा मंदिर पहुंचकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं. इस परंपरा को श्रद्धालु अपनी मनोकामना भगवान गणेश को समर्पित करने और उसके पूरा होने पर आभार व्यक्त करने से जोड़ते हैं.

बुधवार और गणेश चतुर्थी पर उमड़ती है भीड़

चिंतामन गणेश मंदिर में वैसे तो पूरे साल भक्तों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन बुधवार, गणेश चतुर्थी और विशेष धार्मिक अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है. भक्त भगवान गणेश को मोदक, लड्डू, दूर्वा और फूल अर्पित करते हैं. बेशक उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है और यहां कई प्राचीन धार्मिक स्थल मौजूद हैं. लेकिन, धार्मिक परंपरा में चिंतामन गणेश मंदिर भी विशेष स्थान रखता है.

Tags: Dharmfamous templefamous temple in indiaganesh utsava 2026religion news
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