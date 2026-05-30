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अखाड़ा बना तुंगनाथ धाम! श्रद्धालुओं के बीच चलीं जमकर लाठियां, वायरल हुआ वीडियो

Tungnath Temple Fight Video: तुंगनाथ धाम में श्रद्धालुओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है. वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ और लंबे जाम के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 30, 2026 5:35:15 PM IST

तुंगनाथ मंदिर में दो गुटों में जमकर मार-पीट
तुंगनाथ मंदिर में दो गुटों में जमकर मार-पीट


Tungnath Temple VIral Video: चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड से एक चिंताजनक वीडियो सामने आया है. तुंगनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दो गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग एक-दूसरे पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं, जिससे यात्रा व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.
 
वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी रिकॉर्ड भीड़ के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. हजारों श्रद्धालु घंटों तक जाम और लंबी कतारों में फंसे रहने को मजबूर हैं.

 तुंगनाथ धाम में क्या हुआ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुंगनाथ धाम में किसी बात को लेकर श्रद्धालुओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई और लाठी-डंडों तक पहुंच गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा तेज हो गई है.हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि विवाद किस वजह से शुरू हुआ, लेकिन वायरल वीडियो ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

 केदारनाथ पैदल मार्ग पर बढ़ा दबाव

इस साल केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. हर दिन हजारों भक्त 19 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग से बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.बढ़ती भीड़ का असर अब यात्रा मार्ग पर साफ दिखाई देने लगा है. कई जगहों पर लोगों को घंटों तक रुकना पड़ रहा है और आगे बढ़ने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

भीमबली, लिनचोली और जंगलचट्टी में सबसे ज्यादा परेशानी

यात्रा मार्ग के कुछ हिस्से काफी संकरे हैं. खासकर भीमबली, लिनचोली और जंगलचट्टी जैसे इलाकों में पैदल यात्रियों, घोड़ा-खच्चरों, पालकी सेवाओं और स्थानीय गतिविधियों के चलते भारी दबाव बन रहा है.इसी वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लग रहा है और श्रद्धालुओं की रफ्तार काफी धीमी हो गई है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

कुछ श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. पहाड़ी रास्तों, खाई वाले क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त निगरानी और बैरिकेडिंग की जरूरत महसूस की जा रही है.यात्रियों का कहना है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए अधिक पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए.

 विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं को समय रहते मजबूत नहीं किया गया, तो भविष्य में किसी बड़ी समस्या या हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.स्थानीय लोग और श्रद्धालु प्रशासन से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने, मजबूत बैरिकेडिंग लगाने और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.
यहां देखे वीडियो



 

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Tags: Char Dham YatraKedarnath Crowdkedarnath yatra 2026Tungnath Temple FightTungnath Viral Video
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